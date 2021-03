'Genaaid' Lycurgus gaat met geloof cruciale week in

De Groningers hebben plaatsing voor de' best-of-five' serie niet meer in eigen hand, nadat er met 3-2 verloren werd van de grootste concurrent voor de tweede plek, Active Living Orion. Vooral de laatste set, die eindigde in 15-13, zorgde voor veel tumult aan de kant van Lycurgus.

Lycurgus 'genaaid' en 'bestolen'

'Ik zeg het niet graag, maar je wordt op een paar punten wel echt genaaid door de scheidsrechter, en in de vijfde set zijn twee of drie ballen gewoon funest', aldus Lycurgus-aanvoerder Dennis Borst.

Zijn coach vult aan: 'Je voelt je een beetje bestolen in die vijfde set. Er was ook geen twijfel over die beslissingen en dat maakt het gewoon wel moeilijk', zo vindt Arjan Taaij.

'Zelf verkloot'

Toch keek men bij Lycurgus ook naar zichzelf, nadat de eerste en de tweede set allebei met 25-22 verloren werden. ‘We hebben het in de eerste twee sets zelf verkloot. We stonden passend gigantisch onder druk, en boven de twintig punten maakten we te veel fouten', aldus Borst.

Taaij voegt toe: 'Natuurlijk hebben we het passend en aanvallend laten liggen in de eerste twee sets, maar we knokken onszelf terug in de wedstrijd en ik vind dat we het verdiend hadden om te winnen.'

'Geloof heb ik altijd'

Lycurgus heeft nu vijf punten met nog twee duels te gaan in de kampioenspoule de komende week. Orion heeft twee punten meer. Beide ploegen spelen nog tegen Sliedrecht Sport en koploper Draisma Dynamo. Borst wil in elk geval nog niet opgeven.

'Geloof heb ik altijd. We staan maandag weer gewoon op het veld en dan gaan we er weer tegenaan. We zitten in een dipje, dat weet iedereen, maar het is de kunst om er uit te komen. De laatste drie sets geven me wel weer vertrouwen, maar laten we nu eerst maar over de zeik zijn en balen. Maandag zijn we er weer', zo besluit de aanvoerder van Lycurgus.

Einde kampioenspoule

Lycurgus speelt woensdagavond om 20.00 uur thuis tegen Sliedrecht Sport. Orion speelt gelijktijdig in Apeldoorn tegen Dynamo. Zaterdag is de laatste speelronde in de kampioenspoule. Dan speelt Orion om 14.00 uur in Sliedrecht en Lycurgus om 20.00 uur in eigen huis tegen Dynamo.



