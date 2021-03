Ook mbo-studenten kunnen nu voor hun les een sneltest doen

In navolging van studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool kunnen nu ook studenten van Noorderpoort een sneltest doen. Dat gebeurt op nieuwe testlocaties in de Groningse binnenstad en bij de Euroborg.

De drie onderwijsinstellingen zijn in januari gestart met sneltesten; ze doen dit als proef voor het onderwijsministerie. Dat wil weten of sneltesten voorafgaand aan een tentamen of les kunnen helpen om weer meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

Binnenstad en Euroborg krijgen testlocaties

Tot nog toe konden alleen RUG-en Hanzestudenten voorafgaand aan een tentamen een test doen op Zernike. Nu komen er twee locaties bij: het Wiebengacomplex en de Euroborg.

In het Wiebengagebouw kunnen studenten en docenten van Hanze en RUG zich laten testen, bijvoorbeeld wanneer ze voor praktijkonderwijs of een tentamen in de binnenstad moeten zijn. Ook surveillanten van tentamens zijn welkom, net als RUG-studenten die een studieplek hebben gereserveerd.

Test voor het volgen van praktijklessen

De Euroborg-testlocatie (in het gebouw 'de Hotspot') is bedoeld voor studenten en docenten van de opleidingen (allround) schoonheidsspecialist en de Hotelschool, voorafgaand aan een praktijkles. Studenten van de opleidingen Laboratoriumtechniek en Verpleegkunde helpen mee in de teststraat. Op de Wiebenga-locatie doen studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheidsstudies van de Hanzehogeschool dit.

Alleen Laagdrempelig testen kan werken

De proeven met sneltesten moeten uitwijzen hoe studenten verleid kunnen worden zich te laten testen. In de eerste weken liet niet meer dat een kwart van de uitgenodigde studenten een test doen. Als reden om het niet te doen noemden ze onder meer de afstand tot de testlocatie; ze moesten er een extra keer voor naar Zernike komen. Ook hadden ze zorgen over de gevolgen van een positieve test. Studenten snapten wel dat ze de tentamenhal dan niet in mochten, maar vroegen zich wel af wanneer en hoe ze het tentamen dan konden inhalen.

De Aletta Jacobs School of Public Health doet onderzoek naar de testbereidheid en kijkt ook naar de technische, logistieke en juridische aspecten.

