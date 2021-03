PvdA hekelt armoede-uitspraken wethouder Diks: 'Erg stigmatiserend en beschadigend'

GroenLinks-wethouder Isabelle Diks heeft zich de irritatie van coalitiegenoot PvdA op de hals gehaald. Diks stelde in een interview over armoedebestrijding dat de armoede in Groningen over tien tot vijftien jaar verdwenen moet zijn.

Een uitspraak in dat interview stoort de PvdA dusdanig dat de sociaaldemocraten er vragen over stellen. Diks focust zich op armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Daarbij haalt ze het volgende voorbeeld aan: 'Een kind dat in armoede opgroeit, ziet bijvoorbeeld niet dat de ouders elke dag naar hun werk gaan. Dan kun je ook denken: goh, als je thuis op de bank ligt, krijg je je geld ook wel.'

'Stigmatiserend en beschadigend'

De PvdA vindt het 'erg stigmatiserend en beschadigend dat de wethouder oppert dat ouders met kinderen in armoede de hele dag op de bank liggen'.

'We waren heel verbaasd over die uitspraak', zegt PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra, die zich afvraagt of Diks het wel zo bedoeld heeft.

'Mensen in de bijstand zijn namelijk juist heel actief en doen vrijwilligerswerk, blijkt uit rapporten van de gemeente. Als Diks dit meent is dat stigmatiserend, al kan ik me niet voorstellen dat de wethouder het zo bedoeld heeft. Maar laat het haar maar uitleggen, ze moet weten wat de impact kan zijn als ze dit soort dingen zegt.'

Als ze suggereert dat de armoede met alleen dit plan straks voorbij is, dan geloof ik daar helemaal niets van PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra

'Meer nodig dan bestrijding intergenerationele armoede'

Bovendien is het bestrijden van alleen armoede die van generatie op generatie plaatsvindt niet genoeg, zegt Loopstra. 'Als je echt wilt dat de armoede over tien tot vijftien jaar verdwenen is, moet je ook andere armoede tegengaan. Denk aan de werkende armen, die wel geld verdienen maar alsnog onder het bestaansminimum leven. Of aan mensen die in een scheiding zitten en aan mensen die AOW krijgen zonder aanvullend pensioen.'

'De aanpak van intergenerationele armoede steunen wij volledig, maar het is niet de oplossing voor het hele armoedeprobleem. Als ze suggereert dat de armoede met alleen dit plan straks voorbij is, dan geloof ik daar helemaal niets van.'

De PvdA stelt de vragen komende woensdag in het wekelijkse vragenuur van de gemeenteraad. Wethouder Diks kan tot die tijd niet reageren op de vragen.

