Toch zestien ideeën voor geld dat al jaren op de plank ligt in Ter Apel

Het bedrag is bedoeld om de leefbaarheid van Ter Apel te verbeteren. Tot op heden is er nog geen cent van uitgegeven. Voor het CDA vorig jaar reden om er aandacht voor te vragen in de gemeenteraad.

Eerder geen aanvragen binnengekomen

Waarom het geld niet is uitgegeven? Wethouder Bart Huizing zei daar eerder over dat het 'gedragen initiatieven' uit het dorp zelf moesten zijn, maar dat er geen dorpsraad of belangenvereniging is in Ter Apel. Tot op heden zijn er daarom geen aanvragen binnengekomen.

Nadat er meer ruchtbaarheid was gegeven aan de pot met geld zijn er dus wel zestien ideeën aangedragen. 'De inschatting is dat het met elkaar gaat om enkele tonnen', laat het gemeentebestuur aan de raad weten.

Overlast door asielzoekers

Het grensdorp Ter Apel ervaart al langere tijd overlast van asielzoekers van de locatie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de rand van het dorp. Voornamelijk asielzoekers uit veilige landen zorgen daar voor. Onder andere winkeldiefstallen zijn een hardnekkig probleem.

De plannen om Ter Apel leefbaarder te maken, liggen nu bij het gemeentebestuur en dat kijkt of de plannenmakers gebruik kunnen maken van geld uit de pot. Ook kijken de burgemeester en wethouders of ze de plannenmakers kunnen ondersteunen.

