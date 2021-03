Verdriet, weemoed en hoop in nieuw boek over Sportclub Veendam: 'Ach, het is zo zonde'

Verdriet, weemoed en hoop zijn de pijlers waar het boek van schrijver Klaas Fleurke over de ondergang van Sportclub Veendam van is doordrenkt.

Faillissement doet nog steeds pijn

De roemruchte voetbalclub ging eind maart 2013 failliet en hield na een mislukte reddingsactie van oud-speler Henk de Haan op 2 april van dat jaar definitief op te bestaan. En dat doet nog steeds pijn in Veendam en omstreken. Niet in de laatste plaats bij al die mensen die op een of andere manier betrokken waren bij de club, en niet in de plaats bij de schrijver zelf.

De cover van het boek van Klaas Fleurke (Foto: RTV Noord)

Oud-scheidsrechter Henk Nienhuis, (niet te verwarren met de in 2017 overleden Mister Veendam Henk Nienhuis), oud-RTV Noord-verslaggever Henk Kok, oud-spelers Gerard Wiekens, Armand MacAndrew, Ron Jans en Henk de Haan, oer-supporter Willy Sagel en good old Afinus de Vries.

Zij en vele anderen laten in het boek hun licht schijnen over het afscheid van de cultclub, die onlosmakelijk verbonden is aan cultstadion De Langeleegte.

400 wedstrijden in het geelzwart

De 87-jarige Afinus de Vries speelde in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw meer dan 400 wedstrijden in het geelzwart. Hij herinnert zich nog als de dag van gisteren de meest memorabele momenten uit zijn Veendam-loopbaan.

Afinus de Vries (links) in actie. Op de doellijn keeper Frans de Munck (Foto: RTV Noord)

Zo moet De Vries op 3 september 1966 in de wedstrijd tegen VVV Venlo plaatsnemen op de reservebank. De grensrechters waren te laat en de scheidrechter had geen zin in wachten. Daarom wees hij van elk team een reservespeler aan als grensrechter. Zo werd Afinus de Vries, ook al was het maar voor één wedstrijd, grensrechter in het betaalde voetbal.

Gemene trucjes van Piet Keizer

Of die keer dat hij voor de beker tegen Ajax speelde. Piet Keizer was zijn tegenstander. De Vries trapte niet in de trucjes van de man met de schaar. En dat kon Keizer niet hebben. 'Hij kon me niet voorbij komen. Als hij achter me langsging haakte hij me pootje. Met gemeen spel werkte hij mij naar de grond. Ach, hij kon me gewoon niet hebben.'

Ajax won overigens wel met 7-0, met vier goals van ene Johan Cruijff.

Rijtje illustere namen

De Vries speelde bij Veendam samen met illustere namen als Rikkert 'de Kopper' la Crois, Frans 'Zwarte Panter' de Munck en de populaire Duitser Willi Wilbers.

Als het over de oorzaak van het faillissement gaat is hij duidelijk. 'Sommige spelers kregen meer betaald dan ze nodig hadden. En er waren te veel bobo's.'

De foto in het boek van de laatste opkomst van de SC Veendam tegen Top Oss (Foto: RTV Noord)

Het boek De Langeleegte Huilt, waar het eens weer zal lachen (de opvolger van De Langeleegte Huilt, uit 2018) is maandag gepresenteerd. Schrijver Klaas Fleurke had acht jaar na het faillissement een passende presentatie in gedachte, maar door corona viel die in het water.

Dus Fleurke bedacht wat anders: een drive by. Mensen die wat met het boek te maken hebben, bracht hij persoonlijk het boek aan huis. En wie anders dan Afinus de Vries kreeg het allereerste exemplaar.

Bertus Kor, de vaste accordeonist van de Langeleegte was er voor de muzikale omlijsting. Een beetje gelachen werd er dan toch. maar of er ooit eens weer gelachen wordt in een vol stadion met 22 profvoetballers?

Rijke weldoeners met een geelzwart hart

Afinus de Vries denkt eerst van niet, 'Ach het is zo zonde'. Maar dan komt uiteindelijk toch weer die hoop: 'Je zult een paar rijke weldoeners moeten vinden met een geelzwart hart. Dat is het. Ze zijn er zeker. Alleen die mensen die ik spreek, hebben het geld niet...'

'De Langeleegte huilt, waar het eens weer zal lachen' is uitgegeven door uitgeverij Aspekt. Hier vind je meer informatie.

