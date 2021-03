Twijfels over invoeren betaald parkeren Stad: 'Weinig fiducie in onderzoek naar draagvlak'

Het CDA in de stad Groningen vraagt zich af of er onder de Stadjers wel draagvlak is voor het invoeren van betaald parkeren in het overgrote deel van de stad. De gemeente zegt van wel, maar het CDA gelooft dat niet en daarom gaat de partij zelf op onderzoek uit.

CDA'er Herman Pieter Ubbens beaamt dat het eigen onderzoek gezien kan worden als een motie van wantrouwen richting het college van burgemeester en wethouders.

'Het college zegt dat ze betaald parkeren invoert, als er draagvlak voor is. Dat vinden wij een goede afspraak, maar nu blijkt dat signalen van overlast ook gezien wordt als draagvlak. Ik heb er niet zoveel fiducie in dat ze echt goed draagvlakonderzoek gaan doen, dus dan doen we het zelf.'

Eigen onderzoek

Dat onderzoek doet de oppositiepartij via een speciale website die sinds maandag online is. Volgens Ubbens weten bewoners van wijken zoals Paddepoel en Selwerd niet wat hun te wachten staat. 'Ik denk dat er in die wijken weinig veranderd. Hier parkeren vooral bewoners.'

De partij heeft al geruime tijd twijfels over de motieven om betaald parkeren in te voeren in het overgrote gedeelte van de stad. De achterliggende gedachte om het betaald parkeren fors uit te breiden is om de parkeerdruk in de stad te verlagen, is de mening van het college.

Verantwoordelijk wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) wil dat forenzen hun auto parkeren op de gratis P+R terreinen en niet in stadswijken om dan vervolgens de vouwfiets uit de auto te halen om door te fietsen naar het werk. Door een betaald parkeerregime in vele wijken tegelijk in te voeren, wil het college voorkomen dat de parkeeroverlast zich gaat verplaatsen naar wijken waar nog wel gratis geparkeerd kan worden.

'Goed voor de gemeentekas'

Volgens Ubbens is er op dit moment geen parkeerprobleem in Paddepoel, maar worden bewoners met de komst van betaald parkeren wel op kosten gejaagd. 'De bewoners die hier in de wijk wonen zullen hier blijven komen.'

'De meeste auto's die hier staan zijn van bewoners of van bedrijven die hier toevallig aan het klussen zijn. Ik zie dus ook niet de oplossing voor het parkeerprobleem als je overgaat tot betaald parkeren.'

De CDA'er denkt dan ook dat het vooral gunstig is voor de gemeentekas. 'Hier gaat het heel veel bewoners geld kosten met een parkeer- en bezoekersvergunning. Welk probleem lost dat eigenlijk op?'

