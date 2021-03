‘Bij de formatie kun je als regionaal Kamerlid juist dingen inbrengen’

Voormalig VVD-Kamerlid Arno Rutte zegt dat deze periode de tijd is om zaken te doen voor het Noorden. ‘Als jouw partij nu aan tafel zit kun je veel dingen juist benoemen’, zegt hij in de podcast Voorwaarts Voorwaarts. ‘Een voorbeeld daarvan is een belangrijk bevolkingsonderzoek als Lifelines.’

Lifelines is een grootschalig, langjarig bevolkingsonderzoek van het UMCG in Noord-Nederland. Dat project begon in 2006 en er was 100 miljoen euro beschikbaar. Tijdens de formatie van het kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dreigde Lifelines vroegtijdig te moeten stoppen omdat het geld op was. De betrokken provincies Groningen, Friesland en Drenthe wilden er geen geld meer in steken.

'Je kunt dingen wel benoemen'

‘Als regionaal Kamerlid kun je dit wel benoemen. Een gemiddeld Haags Kamerlid weet het niet en noemt het niet. Zo kon Lifelines blijven bestaan.’ Door interventie van Rutte kreeg Lifelines geld van het ministerie van Volksgezondheid en kon het verder.

Kamerleden komen steeds vaker uit de Randstad en minder vaak uit regio’s als Groningen, Friesland of Drenthe. Van de 150 Kamerleden die in 2017 zijn verkozen, kwamen er 97 uit de Randstad: Noord- en Zuid-Holland en Utrecht, meldde het Nederlands Dagblad. Volgens Rutte en CDA-Kamerlid Anne Kuik is het belangrijk dat Groningen vertegenwoordigd is door Kamerleden uit de regio.

Arno Rutte in de Tweede Kamer (Foto: ANP)

‘We brengen als politici een hoop werkbezoeken’, zegt Kuik. ‘Als noorderling ben je veel te vinden in je eigen regio. Ik denk in de fractie ook mee over woningbouw, verkeer en aardgaswinning. Ik zit vaak bij debatten over de aardgaswinning, waar fractiegenoot Agnes Mulder woordvoerder van is. Zo kun je dingen inbrengen en betrokkenheid tonen.

Verkeerde verwachtingen

Soms leidt dat ook tot het wekken van verkeerde verwachtingen, erkent Kuik. 'Dan mailen mensen mij tijdens zo'n gasdebat: ‘Nou Kuik, loop eens naar voren en zeg d’r even wat van. Maar ja, ik ben geen woordvoerder, zo werkt het niet, dan wordt het ook chaos.’

Het meeste kun je bereiken als het niet zichtbaar is Arno Rutte - kamerlid

Rutte benadrukt: veel werk van Kamerleden vindt achter de schermen plaats. ‘Het meeste kun je bereiken als het niet zichtbaar is’, vervolgt hij. ‘Natuurlijk is het agenderen van thema’s, bijvoorbeeld in de media, extreem belangrijk om een punt te maken. Maar heel veel gebeurt via informele contacten met bewindslieden. Zo kun je verhalen uit de regio naar bewindslieden brengen. Daarin kun je veel invloed hebben.’

Oud-PvdA-Kamerlid Marjo van Dijken zegt dat je zeker invloed hebt, maar er ook momenten zijn dat je het niet moet overschatten. In 2007 verdween de Zuiderzeelijn van tafel. Van Dijken was voorstander, haar partijgenoten in Den Haag zagen het niet zitten.

Vreselijk frustrerend

‘Ik vond het verschrikkelijk frustrerend. Ik heb mijn tong kaalgeluld en gewezen op eerdere afspraken, maar ik heb het niet gered. Hoe dat komt? Je bent maar één van de 150 Kamerleden, je bent niet in je eentje baas. Je zult ervoor moeten zorgen dat je meerderheden krijgt.’

Van Dijken heeft nog wel een tip voor Kamerleden uit de regio om Groningen in de eigen fractie op de agenda te houden. 'We hadden in de PvdA een leuke afspraak om als fractiegenoten elkaars' zaken te gaan bepleiten, zodat het geen automatisme werd dat wanneer Van Dijken de mond opendeed partijgenoten dachten: 'Oh God, het zal wel weer over Groningen gaan. Nee, het ging ineens over Parkstad Limburg en de collega uit Zuid-Limburg kwam ineens met iets over Oost-Groningen en dan was iedereen weer wakker. Dat kunstje kan ik iedereen aanbevelen.'

Over de podcast

Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. In de podcast behandelt Martijn Folkers verschillende onderwerpen met uiteenlopende gasten. De naam van de podcast is afgeleid van het Groninger vlaggenschip, de Voorwaarts Voorwaarts. Dit was lange tijd het schip dat ondersteund werd door de gemeente en de provincie Groningen en de Voorwaarts Voorwaarts gold als uithangbord voor Stad en Ommeland.