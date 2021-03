Horecaondernemers gelaten onder uitblijven versoepelingen

Terrassen in de Poelestraat in Stad (Foto: ANP)

Horecaondernemers in Groningen die eind vorige maand een actie voerden door even hun terras open te stellen, zijn dat nu niet weer van plan. Ondanks dat mogelijke versoepelingen voor de sector van de baan zouden zijn.

'Die belofte van versoepelingen was vóór de verkiezingen', grapt Appie Weij van het Brouwhotel Parkzicht in Veendam. Maar zijn ondertoon is serieus. 'Ik ga niet tegen de maatregelen in', zegt hij. Weij ziet ook dat het aantal besmettingen is toegenomen en hoopt dat de vaccinaties bij alle senioren snel hun beslag krijgen.

Niet op de barricaden

Of er weer een actie in zit zoals vorige maand? 'Ik ben niet iemand die snel op de barricaden staat', antwoordt hij. Maar Weij vindt wel dat het absurd is hoe lang hij en zijn collega-ondernemers moeten wachten op versoepelingen. 'Er moet een stip op de horizon komen. En in afwachting daarvan moet er goede compensatie komen. Ook met terugwerkende kracht. We zitten zwaar in de penarie.'

In de stad Groningen is het beeld onder horecaondernemers niet anders. Salesmanager Herman van de Poel van Best Western Meerwold gaat er ook van uit dat er dinsdagavond geen versoepeling te verwachten is. 'We zijn geen actie van plan. We hopen dat het op 1 mei wel mogelijk is het terras te openen.'

Take away en food truck

Dat betekent niet dat hij ondertussen geen plannen heeft om nog wat omzet te draaien. Er was aan de waterkant van het hotel al een take away ingericht. Daar komt een food truck bij. Die heeft hij vandaag opgehaald. 'Als het niet mag zoals we willen, kijken we hoe het nog wèl kan, aldus Van de Poel.

Balen

Sander Hoekstra van De Drie Gezusters deed ook mee met de actie vorige maand, maar er zijn geen plannen om iets dergelijks te herhalen. 'We sluiten het ook niet uit.' Hij heeft met lede ogen gezien dat de ontwikkelingen niet bepaald hoopgevend zijn 'We zagen het aantal besmettingen stijgen, dus we balen enorm.'

Ook Hoekstra zegt bezig te zijn met 'anticiperen op wat er gaat gebeuren' als er een mogelijke versoepeling komt. Ook hij haalt nog even de steunmaatregelen aan voor de horeca en vooral de vertraging die daar in zit.

Lees ook:

- Een jaar corona en we zijn er nog niet vanaf

- Horeca ziet opening terrassen als 'klein begin', evenementen nog in testfase

- Horeca zet terrasmeubels buiten: 'We zijn er klaar mee en we zijn er klaar voor'