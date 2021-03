Te koop: 111 jaar antieke druivenkas inclusief stokoude druivenranken

'Het kost me wel moeite, ik heb er slapeloze nachten van’, zegt Aldert Lanting (79) aan de keukentafel in de woning die hij en zijn vrouw Berdien (78) bewonen aan het Boterdiep Westzijde in Zuidwolde. ‘ Maar het kan gewoon niet meer.’

Lanting heeft het over de 111 jaar oude druivenkas achter de woning waar hij opgroeide en waar hij nog steeds woont. ‘Dat huis en die kas zijn in 1910 door mijn vader gebouwd. Toen ik 15 of 16 jaar was heb ik het druivenkweken van hem overgenomen. Ik had een oude vader, toen ik geboren werd was hij 62 jaar.’

Het interieur van de kas (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Decennialang heeft Aldert de druivenranken vertroeteld en verzorgd. De dikke, grillig gevormde ranken zijn nu voor een deel ook 111 jaar oud. Om het ze naar de zin te maken werd de grond verrijkt met paardenmest, gedroogde koemest en kalk. ‘Het zijn Frankentahlers’, zegt hij trots. ‘Blauwe druiven, de lekkerste die er zijn.’

Lanting verkocht het grootste deel van die druiven aan particulieren. Wat er overbleef ging naar een wijnboerderij in Wirdum. ‘We hebben zelf ook wel eens geprobeerd wijn te maken, maar dat was te veel gedoe.’ Hij verhaalt verder over het drukke leven in die tijd. Er stond destijds een vijf keer grotere kas achter de druivenkas. Daarin werden andere gewassen geteeld: witlof, spinazie, komkommer, tomaat. En de familie pachtte ook nog eens grond bij boeren in de omgeving waarop groenten werden geteeld.

Ik heb er slapeloze nachten van gehad Aldert Lanting - druivenkweker

De grote kas werd in het jaar 2000 gesloopt. Maar de kleinere druivenkas doorstond vele jaren, was getuige van de geboorte van de kinderen die het echtpaar kreeg en stond er nog steeds toen de kroost de deur uit ging en Aldert en Berdien opa en oma werden. En al die tijd ging het kweken van de druiven door. ‘Meestal zo tussen de 250 en 300 kilo per seizoen’, zegt Aldert. ‘Met soms een uitschieter naar boven of beneden.’

Aldert Lanting: 'Het kan gewoon niet meer' (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

'Het kan gewoon niet meer'

Het werk in de kas is bij tijd en wijle erg intensief. ‘Zoals bijvoorbeeld bij het krenten van de druiventrossen, het uitdunnen van de trossen waardoor de overgebleven druiven volop de ruimte te krijgen om zich te ontwikkelen. ‘Dan moet je dus een trap op’, zegt Lanting in de antieke kas, waar we inmiddels naar binnen zijn gegaan. Ondanks het wat gure weer heerst er binnen een aangenaam klimaat. ‘Kijk, zo klim ik naar boven’, doet Lanting voor. ‘En zo kun je krenten of de ranken vastzetten met raffia.’

Het echtpaar Lanting vindt het niet verantwoord om nog langer door te gaan met dit zware werk. ‘Eigenlijk wil ik doorgaan’, zegt Aldert. Maar op een gegeven moment ondervind je het aan den lijve: het kan gewoon niet meer.’ Het besluit te stoppen was een enorm dilemma voor de Zuidwolder. ’Mede daardoor was ik vorig jaar behoorlijk depressief. Het bleef ’s nachts maar malen in mijn hoofd.’

Kijkdagen

Maar uiteindelijk hakten hij en zijn vrouw de knoop door. 2021 is het laatste jaar waarin ze zelf nog druiven zullen oogsten. De druivenkas wordt nu te koop aangeboden. Voorwaarde is dat het grotendeels uit glas opgetrokken bouwwerk uit elkaar wordt gehaald en elders weer wordt opgebouwd. ‘Dat wordt een zware klus’, erkent Lanting. ‘Ook wat betreft het verplaatsen van de druivenranken. De wortels daarvan groeien wel tot 5, 6 meter buiten de kas. Ik vraag me af of dat wel gaat lukken.'

Tuinontwerper Martin Knol staat het bejaarde echtpaar bij in de verkoop van de antieke kas. Hij plaatste een bericht op Facebook en LinkedIn. ‘Ongelofelijk hoeveel daarop gereageerd is’, zegt hij. ‘Er worden allerlei suggesties gedaan: van het Openlucht Museum in Arnhem, tot Bourtange en de Freaylemaborg in Slochteren. Er zijn bioboeren bij, wijnboeren , maar ook drie kastelen aan de Vecht hebben gereageerd. We houden binnenkort twee kijkdagen waarvoor ik 62 partijen heb uitgenodigd.’