Boerderij 'zweeft' een dikke meter boven de grond; 'Hij is nu helemaal los'

De monumentale boerderij uit 1883 aan de weg tussen Groningen en Delfzijl is van de familie Kraak-Kadijk. Zij hebben jarenlang in de aardbevingsellende gezeten. De boerderij heeft daarom ook lange tijd leeg gestaan. Sinds mei vorig jaar wordt er aan een versterkingsoperatie gewerkt.

Na alle aardbevingsellende kan de familie Kraak-Kadijk straks de boerderij weer in (Foto: Elwin Baas/ RTv Noord)

12 centimeter in 1,5 uur

'Ze zijn sinds vorige week dinsdag bezig met het omhoog vijzelen van het hele voorhuis', vertelt eigenaresse Margreet Kadijk. De schuur is daarom 'losgesneden' van het woongedeelte. 'Ik heb in het begin ook raar staan te kijken wat er allemaal gebeurde. 12 centimeter in anderhalf uur ging de boerderij omhoog. Hij is nu helemaal los'.

Schokbrekers

De bedoeling is dat de oude grond en de betonnen fundering weg worden gehaald en daar een nieuwe fundering met 'schokbrekers' voor in de plaats komt.

'Het is natuurlijk prachtig wat er gebeurt en dat de boerderij behouden blijft. Wel jammer is dat de oude betonnen vloer met de familienamen verdwijnt. Dat is toch een bijzonder stukje familiegeschiedenis', meent Kadijk. De iconische boerderij is al ruim een eeuw in het bezit van de familie.

Kerst

De bijzondere operatie gaat nog wel tijdje duren weet Kadijk. 'We hopen er voor de kerst weer in te kunnen. Het zou toch mooi zijn dat we in onze eigen boerderij kerst kunnen vieren.'

