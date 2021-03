Groningse burgemeesters steunen oproep: 'Erken leed Molukkers'

De drie burgemeesters waren niet op de hoogte van de brief die zeventien andere burgemeesters met een grote Molukse gemeenschap in hun gemeente dit weekend publiceerden, maar sluiten zich dus alsnog bij hun woorden aan.

In de brief roepen de burgemeesters de regering op het aangedane leed te erkennen en ondersteuning te bieden. Bovendien pleiten de burgervaders voor meer aandacht voor de Molukse cultuur en de gedeelde geschiedenis met Nederland.

Onvrede

‘De erkenning van deze situatie is van groot belang omdat de onvrede, die wij als burgemeester hierover nog steeds aantreffen, ertoe leidt dat velen binnen de Molukse gemeenschap ook nu nog moeilijk naar de toekomst kunnen kijken’, schrijven de burgemeesters.

Van der Tuuk heeft maandagochtend contact opgenomen met Lucas Bernard, voorzitter van de Molukse stichting Talitha Kumi in Marum, een van de Groningse plaatsen met een grote Molukse gemeenschap, om zijn steun uit te spreken.

Zeventig jaar geleden

Het was zondag zeventig jaar geleden dat het eerste schip met in totaal zo'n 12.500 Molukkers per schip in Nederland aankwam. De Molukkers hadden met het Nederlandse leger (KNIL) meegevochten in de oorlogen in Indonesië.

Door hun rol in de oorlog werden de Molukse KNIL-soldaten in het inmiddels onafhankelijke Indonesië als collaborateurs gezien. Terugkeren naar de Zuid-Molukken, wat de militairen en hun families het liefst wilden, kon niet. De Molukkers hadden op 25 april 1950 hun eigen republiek (RMS) uitgeroepen, maar Indonesië had inmiddels het gezag hersteld.

Nooit meer sprake van terugkeer

Omdat de KNIL-soldaten en hun families daar niet langer veilig waren zag de Nederlandse regering geen andere optie dan de Molukkers tijdelijk naar Nederland te brengen.

Zo'n zes maanden zouden ze in Nederland blijven, dachten de Molukkers. Maar de maanden werden jaren en geleidelijk drong het besef door dat er nooit meer sprake zou zijn van terugkeer.

Daarna begon de onvrede die zich in de jaren 70 uitte in de dodelijke kapingen en gijzelingen.

Een maquette van kamp Nuis in het Molukse buurthuis Bunga Pala in Marum (Foto: Wiebe Klijnstra)

Kamp Nuis en Hongerige Wolf

In onze provincie werden honderden Molukkers in eerste instantie opgevangen in kampen in Nuis en bij Hongerige Wolf in de Carel Coenraad-polder. Daarna verhuisden ze naar woonwijken in Marum, Appingedam, Hoogkerk en Groningen.