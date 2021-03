Crowdfundingsactie voor slachtoffers verwoestende brand in Kiel-Windeweer

Naar aanleiding van de verwoestende woningbrand in Kiel-Windeweer afgelopen vrijdag is er een crowdfundingsactie opgestart om geld in te zamelen voor gedupeerden Jan en Tineke Wolf.

De brand begon vrijdagmiddag in de werkplaats van het autobedrijf naast de woning van de familie Wolf, maar sloeg over naar de naastgelegen woonhuizen. De brandweer was uitgerukt met groot materieel, maar door de harde wind viel er niks meer te redden. Alleen het tuinhuis staat nog overeind.

Niks meer

De familie Wolf heeft niks meer. Veertig jaar woonden ze in het pand en ze zijn nu van plan om op dezelfde plek een nieuwe woning te bouwen. De inzamelingsactie heeft maandagmiddag al 141 donaties opgeleverd, met een totaalbedrag van ruim 2600 euro.

Op de helft

Chantal Wolf, dochter van Jan en Tineke Wolf, is ontzettend blij dat er zoveel donaties binnenkomen. ‘Ik had wel wat verwacht, maar niet dat het zo snel zou gaan. Het doel is vijfduizend euro en we zijn in twintig uur al op de helft.’

Haar ouders zijn erg blij en dankbaar voor alle steun, zo laat ze weten.

Doneren kan via: https://gofund.me/0f185a95

