Kleedkamer Noord #18: 'Ik vind het calimerogedrag van Lycurgus'

Met gelegenheidslibero Pim Kamps van Orion bespreken we de staat van concurrent Lycurgus en zijn teksten zijn niet mals. We duiken in de wereld van het kunstschaatsen, zijn bij een uitreiking van een nieuw boek over BV Veendam en behandelen Donar.

Voor de rest onder andere de Snollebollekes, Gronings keeperstalent, vrouwenvoetbal in Sappemeer, en showbizznieuws. En meer.

Boekuitreiking over BV Veendam (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

-Karel-Jan Buurke: 'Ik zie niet altijd een finalehouding bij Lycurgus'

-Pim Kamps: 'Calimerogedrag van Lycurgus, ze moeten naar hun spel kijken'

-Niiwino Geertsema: 'Het gaat soms niet om het beste spel, maar om de minste coronabesmettingen'

-Karel-Jan Buurke: 'De breedte van de selectie van Donar kan het verschil gaan maken'

-Henk Elderman: 'Veendam keert mogelijk terug, maar niet met mannen..'

-Niiwino Geertsema: 'De man die niks van vrouwenvoetbal moet hebben, gaat nu de HSC-dames trainen'

