OM eist werkstraf voor diefstal shovels uit Duitsland

De gestolen shovels werden eind januari 2018 na een anonieme tip ontdekt in een loods in Winschoten. De loods werd gehuurd door de 37-jarige man. De agenten zagen drie shovels staan. Twee waren gestolen bij bedrijven in Duitsland, de herkomst van de derde bleef onbekend. Er was al flink gesleuteld aan de apparaten en bij een was het framenummer weggeschuurd.

Onder een hek door met accu's

De man bekende bij de politie dat die waren gestolen. Ook had hij meegedaan aan een diefstal van twee accu's van een industrieterrein in december 2017. De diefstal was door een camera op beeld vastgelegd. De man gaf toe dat hij diegene was die onder het hek doorkroop en de accu's van het terrein haalde. Ze waren nodig om een busje te kunnen starten.

'Geschikte shovels'

In de loods lagen ook gestolen typeplaatjes van shovels. Uit de telefoongegevens van de verdachten blijkt dat beiden in de periode van de diefstallen in Duitsland waren. Ook werd er geappt over 'geschikte shovels'. Op de camerabeelden van een bedrijf tegenover de loods in Winschoten is te zien hoe de mannen de gestolen shovels de loods binnenrijden.

De officier van justitie hield sterk rekening met de ouderdom van de zaak en eiste daarom geen celstraf. Dat de zaak zo laat voor de rechter kwam, komt omdat de man uit Hoogezand ook nog een strafzaak in België had lopen. Pas toen die klaar was, kon de rechter in Nederland zich over de gestolen shovels buigen.