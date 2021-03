Boodschappen bezorgdienst Gorillas komt naar Groningen

Binnen tien minuten na je bestelling de boodschappen in huis. Dat garandeert bezorgdienst Gorillas. Flitsbezorgers van het van oorsprong Duitse bedrijf rijden vanaf eind deze week rond in het centrum van Groningen.

Groningen is de vijfde stad in ons land waar een vestiging open gaat. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gingen Stad al voor. Het bedrijf begon vorig jaar mei in Berlijn en Keulen en breidt zich razendsnel uit. De start-up haalde eind vorig jaar ruim veertig miljoen dollar op in een investeringsronde. De ambitie is om op termijn wereldwijd boodschappen te bezorgen.

Tien minuten

Vanuit een pand in de Oude Ebbingestraat kunnen bewoners van het centrum en iets daarbuiten via de app boodschappen bestellen en tien minuten later staat de rider, oftewel bezorger, voor de deur. Bestellingen zijn ongelimiteerd. Bij grote hoeveelheden worden meer mensen naar het betreffende adres gestuurd.

Luc van Emmerik is Directeur International Expansion. ‘We hebben onderzoek gedaan en demografisch in Groningen interessant voor ons. Veel studenten en jonge gezinnen die behoefte hebben aan flexibiliteit.’

Qua producten is het niet anders dan in een supermarkt zegt Van Emmerik. In de basis kunnen alle soorten producten en A-merken gekocht worden. Er wordt voor versproducten samengewerkt met bijvoorbeeld een lokale bakker of slager. Op die manier kan vaker bevoorraad worden.

Er is inmiddels een eerste hoeveelheid riders geworven om te kunnen starten. Deze fietsers worden in dienst genomen. ‘Het zijn net als de orderpickers en de warehouse medewerkers cruciale werknemers. Zij zijn bepalend voor de snelheid. We zien hun als één team dat bepalend is voor het succes en zij zijn echt belangrijker dan onze CEO.’

Twee factoren

Volgens Van Emmerik zijn twee factoren van belang waarom Gorillas snel groeit. ‘Ten eerste zie je dat de behoefte aan dagelijkse boodschappen groeit. Van die groei werd vorig jaar twintig procent online besteld. En ten tweede ontstaat er een nieuwe beleving van boodschappen in huis halen. Mensen hebben steeds minder tijd en hoeven nu nauwelijks te plannen.’

Vanwege minder overhead lukt het om de boodschappen voor een marktconforme prijs aan te bieden. ‘We hebben bijvoorbeeld veel minder ruimte nodig dan een fysieke supermarkt.’

Ook in Stad en Ommeland

Het begint nu in het centrum van Groningen, maar de intentie is om de bezorging op termijn breder uit te rollen in Stad en Ommeland. Van Emmerik kan daar nog geen termijn aan plakken. ‘We zijn aan het verkennen om wereldwijd te kunnen leveren. Overal doen mensen immers dagelijkse boodschappen. De ambitie is om uiteindelijk ook in heel Nederland te gaan leveren.’

