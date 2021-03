‘Durf te counteren, maar weet ook dat je moet incasseren’

Tien jaar lang stond horeca-ondernemer Siewert van der Zweep in de politieke arena van Delfzijl. Voor een stevige discussie loopt de goedgebekte Groninger niet weg, maar in zijn vrije tijd trekt hij het liefst zijn karatepak aan, met daaromheen de zwarte band. Is politiek soms ook vechten?

In de rubriek Goede Raad! wordt wekelijks een verhaal of onderwerp belicht met een link naar de gemeentepolitiek. Vandaag: een profiel van Siewert van der Zweep, tussen 2010 en 2020 raadslid namens de lokale partij Lijst Stulp in Delfzijl.

Online trainen

Twee keer per week geeft Siewert van der Zweep (61) karateles. Niet op de mat, maar vanwege het coronavirus achter zijn laptop in partycentrum De Bolder. Terwijl zijn vrouw Ria wat kapotte lampjes in de zaal vervangt, staat hij in zijn witte karatepak online training te geven via Zoom. Het is zijn lust en zijn leven.

‘De jongste leerling is 8, de oudste is 59’, zegt Van der Zweep, sensei bij karatevereniging Kita Oranda in Wagenborgen. Sensei is Japans voor leraar. ‘Het is prachtig dat we elkaar nog voor de computer kunnen zien. Ik probeer ze ook iets te leren. Ook al zijn ze thuis, als ik zeg dat ze tien push ups moeten doen, dan doen ze dat gewoon.’

Natuurlijk gaat deze oude lul als eerste er doorheen, goed voorbeeld doet goed volgen Siewert van der Zweep

Siewert van der Zweep is een grote naam in de full contact karatewereld. Hij draagt de zwarte band met de 5e Dan, een belangrijke waarderingsgraad binnen de vechtsport. Slechts drie andere Nederlanders hebben die ook. Daarnaast was hij eind jaren negentig bondscoach en bekleedde hij een bestuursfunctie bij de Nederlandse Karate Associatie (NKA).

Op blote voeten door het bos

Het liefst staat Van der Zweep met de poten in de Groningse klei, letterlijk: ‘Om het uithoudingsvermogen te trainen, gaan we wel eens door de modder, op blote voeten door het bos. Iedereen doet dan mee. En natuurlijk gaat deze oude lul er als eerste doorheen. Goed voorbeeld doet goed volgen’, vertelt hij lachend.

Vechten deed hij niet alleen op de mat, maar in figuurlijke zin ook in de raadzaal van de havenstad. De lokale partij Lijst Stulp zat het grootste gedeelte van zijn politieke carrière in de oppositie, waardoor het voor die partij lastig was om meerderheden te vinden bij voorstellen. De coalitie hield de rijen gesloten.

Slecht slapen

‘Politiek is soms vechten’, zegt Van der Zweep. ‘Ik moet anderen overtuigen van mijn gelijk, dat is verrekte moeilijk. Dan loop je tegen een dichte deur aan. Een enkele keer staat de deur op een kier en wil je die verder open krijgen. Daar moet je je stinkende best voor doen. Als het niet lukt, kun je daar wel eens slecht van slapen.’

Niet de overwinning, maar het resultaat telt Siewert van der Zweep

Van der Zweep viel in de raad op door zijn persoonlijke verhalen die hij uit het hoofd vertelt, onder andere over de geschiedenis van zijn geliefde Delfzijl. ‘Ik probeerde de mens Siewert te laten zien. Je moet jezelf zwak durven opstellen. Maar ook af en toe durven te counteren en weten dat je moet incasseren.’ Het zijn termen die ook in de vechtsport regelmatig voorbijkomen.

Een politieke overwinning kan Van der Zweep zo niet noemen, maar dat vindt hij ook niet het belangrijkste: ‘Je hebt gewonnen als een idee uiteindelijk wordt uitgevoerd. Wie daar de credits voor krijgt, is niet belangrijk. Ik hoef niet voorop te staan, laat mij maar lekker achter de schermen mijn ding doen.’

Meer vechten in politiek?

Bij de verkiezingen afgelopen november deed zijn partij mee namens Gemeentebelangen Eemsdelta. De partij ging van drie zetels in Delfzijl naar twee in de nieuwe gemeente. Van der Zweep, vijfde op de lijst, redde het dus niet. Voor zijn opvolgers in de gemeenteraad heeft hij een goede raad:

‘Doe het samen met en voor onze inwoners. Sta tussen de mensen, samen met hen in de klei.’ En op de vraag of er meer ‘gevochten’ moet worden in de politiek, zegt Van der Zweep: ‘Het zou niet verkeerd zijn om af en toe de degens met elkaar te kruisen. Als je maar hetzelfde doel hebt, niet de overwinning, maar het resultaat telt.’

