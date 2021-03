Schier heeft veel vragen over aanleg stroomkabel

De aanleg van de ondergrondse stroomkabel is nodig om stroom vanaf een windmolenpark in de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren. Begin dit jaar is de route bepaald: de kabel wordt onder het eiland doorgetrokken en daarmee door natuurgebied Balg.

Inlogproblemen

45 mensen lukte het om in te loggen tijdens de bijeenkomst, die geen vlekkeloos begin kende. Meerdere eilanders lukte het namelijk niet om bij de bijeenkomst in te loggen. TenneT heeft daarom besloten om nog een tweede informatiebijeenkomst te organiseren. De mensen die wel aanwezig waren uitten hun zorgen over de plannen voor de stroomkabel.

Hoe zit het met de milieuschade op Schiermonnikoog? Hoe kan je aantasting van deze unieke natuur nou compenseren. Je krijgt hetzelfde nooit terug? Is er echt geen andere route mogelijk? Het is een kleine greep uit de vragen.

De mogelijke routes van de kabel (Foto: TenneT)

Routekeuze

Meerdere eilanders hebben liever dat de kabel langs een andere route komt. Langs de oostelijke kant van Schier en de Rottums. Maar dit is volgens TenneT niet mogelijk omdat hier al veel kabels liggen. Het energieconcern wil nu met de omgeving nadenken over het zoveel mogelijk voorkomen van natuurschade en het beperken van hinder en overlast voor eilandbewoners.

Er moeten twee gleuven gegraven worden om te kabels aan te leggen. Eilanders kregen een inkijkje in de diverse type machines die op het eiland en het wad te zien zullen zijn tijdens de aanleg.

Een van de machines die over het Wad zal gaan (Foto: TenneT)

Herstelt het eiland wel?

TenneT gaat nog onderzoeken wat de effecten van de aanleg op de bodem en het eiland zijn. 'Het moet niet zo zijn dat we een geul graven en dat dit vervolgens de nieuwe doorgang wordt om van de Noordzee naar de Waddenzee te gaan', zegt Maarten Bruggeman die namens TenneT iets vertelde over de graafwerkzaamheden. 'Dat is één van de vragen die we willen onderzoeken.'

De exacte route van de kabel is nog niet bepaald. Daarnaar wordt ook nog onderzoek gedaan.

De route van de nieuwe ondergrondse stroomkabel (Foto: RTV Noord)

Zorgen

Natuurmonumenten liet ook van zich horen tijdens de avond. ‘We zijn betrokken bij deze plannen maar we maken ons wel heel erg zorgen. Wij en de Waddenvereniging hadden gekozen voor de Oostroute. Wij zijn niet overtuigd waarom er is gekozen voor tracé West', zegt Arjen Kok van Natuurmonumenten.

De organisatie gaat er bij de minister op aandringen om toch voor een andere route te kiezen. Ook worden juridische stappen daarbij niet uitgesloten.

Burgemeester Ineke van Gent liet weten dat ook de gemeente het proces kritisch volgt. ‘Wij lopen niet als makke schapen mee. Wij vinden dat het perfect geregeld moet worden. Het mag niet ten koste gaan van de natuur op onze eiland.’

Aanleg

De aanleg moet in 2023 beginnen. Vier jaar is er nodig om te bouwen. In 2027 kan de stroomkabel in gebruik worden genomen.

‘We willen echt toe naar een slimme aanleg van windparken. Want zoals het nu lijkt krijgt elk windpark zijn eigen kabel.’

