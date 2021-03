Stadskanaal baalt van bezuinigingen: 'Dit is van de zotte'

‘Het is van de zotte dat wij constateren dat er een miljoenentekort is op het sociaal domein en met dat feit in het achterhoofd moeten besluiten om in ons eigen vlees te snijden’, zei raadslid Jur Mellies (Lokaal Betrokken). ‘Dit terwijl nog niet bekend is of het Rijk ons tegemoet komt. Het kan niet zo zijn dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en de provincie beslist hoe onze lijst aan bezuinigingsmaatregelen eruit gaat zien.’

'Rampenplan'

Accountant Marco Pot van BDO schetste de raadsleden een beeld dat ondanks het feit dat Stadskanaal de sleutels inleverde bij het provinciebestuur er alsnog een sluitende begroting moet komen. ‘Ik wil het woord herstelplan dan ook nooit meer horen’, fulmineerde Egbert Hofstra (PvdA). ‘Het komt in feite neer op een bezuinigingsplan, en in het slechtste geval wordt het een rampenplan.’

Daarnaast is het onzeker of het ministerie van Binnenlandse Zaken tijd kan vrijmaken om een scan te maken van de begroting van de gemeente Stadskanaal. Stadskanaal had daar wel op gerekend bij het uit handen geven van de regie over de begroting, die over 2021 bijna 7 miljoen euro in het rood staat.

Oktober

De toename van het aantal gemeenten dat onder preventief toezicht staat en een begrotingsscan krijgt van het ministerie zorgt voor deze onzekerheid. Het ministerie kan deze toename niet aan.

De raadsleden krijgen van huisaccountant BDO een aantal scenario’s gepresenteerd, waarbij in oktober dit jaar definitief duidelijkheid komt over de bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden. In de tussentijd liggen andere scenario’s op tafel waarin Stadskanaal hoopt op extra geld van een nieuw kabinet of aanpassing van het gemeentefonds.

Buitenspel

‘Wij hoorden dat de begrotingsscan van het ministerie onzeker is’, zei raadslid Erik Bieze (GemeenteBelangen). ‘Het ministerie had het druk, daar wil ik duidelijkheid over.’ Wethouder Johan Hamster erkende dat er sprake is van extra drukte bij het ministerie, maar zei toe ook in de lobby richting het ministerie te vragen om zo’n begrotingsscan.

Ondertussen gaan in Stadskanaal steeds meer stemmen op om te kijken hoever de gemeenteraad kan gaan om bezuinigingen te blokkeren. Maar raadslid Hans Klopstra van coalitiepartij VVD wees de collega’s ook op de consequenties. ‘In het uiterste geval kan de regeringscommissaris de gemeenteraad buitenspel zetten.’

