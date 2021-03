Lopend Vuur: net als vroeger moet er weer een ziekenfonds komen

Massaal hebben we in de aanloop naar de verkiezingen allerlei kieswijzers gedaan. Handig voor de stemmers, maar het levert achteraf ook bijzondere conclusies op.

Zo blijkt uit de gegevens van de Stemwijzer dat 58 procent van de gebruikers terug wil naar één landelijk zorgfonds.

De verandering van het zorgstelsel bleek voor veel zwevende kiezers het belangrijkste onderwerp. Toch is dat niet in de verkiezingsuitslag terug te vinden. De twee grootste partijen, VVD en D66, willen vasthouden aan het huidige zorgstelsel.

Of ziekenfonds, of particulier

Tot 2006 was je op twee manieren verzekerd: of je zat in het ziekenfonds, of je was particulier verzekerd. Iedereen onder een bepaalde inkomensgrens was toen verplicht verzekerd via het ziekenfonds van de overheid. Mensen met een inkomen boven die grens waren voor ziektekosten verzekerd bij een zorgverzekeraar.

Met het plaatsmaken van het ziekenfonds voor de basisverzekering is iedereen nu verzekerd via een zelf te kiezen zorgverzekeraar. Je kiest zelf in welke mate je verzekerd bent. Voor iedereen geldt wel een eigen risico.

