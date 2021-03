Stichting Wolvenhek pleit in petitie om hek rond Fries weidegebied

Sommige partijen willen de wolf niet rondom hun huis en haard hebben, vanwege het gevaar voor de schaap, koeien en paarden. De petitie werd aangeboden voor het provinciehuis met daarbij 'wolvenprooien' zoals schaap, lammetjes, een kalfje en een pony, schrijft Omrop Fryslân.

Commissaris Brok nam de petitie in ontvangst. 'We gaan het er nog eens goed over hebben met de fractievoorzitters. Die besluiten of ze met deze discussie verder willen', zei hij.

Geen hek meer om heel Friesland

De Stichting Wolvenhek wil geen hek meer om heel Friesland, maar alleen rondom het Friese weidegebied. Van een hek om de hele provincie, dus ook tussen Friesland en Groningen, was aan het begin van dit jaar nog wel sprake.

De grote natuurgebieden, het Drents-Friese Wold, het Fochteloërveen en het Lauwersmeergebied blijven buiten beschouwing. Daarmee wil de stichting voldoen aan Europese regels die bescherming van de wolf voorschrijven.

Vergadering met deskundigen

Woensdag is er een vergadering met deskundigen over het wolvenbeleid. De Stichting Wolvenhek heeft het hek in januari zelf aangekondigd. Nu komen ze met een petitie die alle grote organisaties in de schapen-, koeien- en paardenwereld onderschrijven.

