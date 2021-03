Molens met bromtonen van Windpark N33 blijven 's nachts draaien

De windmolens van Windpark N33 blijven voorlopig ook in de nacht draaien. De gemeente Veendam verzocht de exploitanten om de molens 's nachts uit te zetten nadat is vastgesteld dat ze bromtonen produceren.

Maar RWE, ontwikkelaar van een deel van de windmolens, overweegt dat nu nog niet: 'We voeren dag en nacht geluidsmetingen uit. Op die manier willen we snel en goed inzicht krijgen en achterhalen onder welke omstandigheden het geluid waarneembaar is', laat een woordvoerder weten.

Ook Yard Energy, die de rest van de molens heeft gerealiseerd, lijkt de windmolens nog niet direct 's avonds uit te willen schakelen. 'Die vraag heb ik nooit gekregen van de gemeente', vertelt Tom de Haan van het bedrijf.

Bromtonen gemeten bij vier zuidelijkste windmolens

Windpark N33 bestaat uit 35 windturbines verdeeld over twee delen: Windpark Eekpolder (RWE) en Windpark Vermeer (Yard Energy). Bij de gemeente Midden-Groningen, Veendam en Oldambt hebben inmiddels meer dan honderd mensen geklaagd over laagfrequent geluid.

Maandagavond legde geluidsspecialist Jan van Muijlwijk aan de gemeenteraad van Veendam uit dat er bromtonen waren gemeten bij de vier zuidelijkste windmolens van Windpark N33. Zijn eerste reactie: 'Houston we have a problem', aldus de geluidsspecialist.

'Er wordt geen rekening met inwoners gehouden'

Inwoner Gretha Penning uit Meeden zei eerder al last te hebben van het geluid van de windturbines. 'Het doet heel veel met mij, want ik word prikkelbaarder en krijg er een kort lontje van.' Buurvrouw Ria Mans omschreef het geluid 'als een wasmachine die draait'. Sinds ze het geluid hoort, zegt ze slecht te slapen.

Penning laat nu weten: 'Er wordt geen rekening met ons gehouden. Afgelopen weekend was het weer dramatisch', zegt ze. Volgens haar begon het geluid zaterdag en was het maandag pas rustig.

Waar ontstaat het probleem?

Zowel Yard Energy als RWE tasten in het duister over hoe de bromtonen ontstaan. Beide ontwikkelaars zeggen dat de onderzoeksdata niet met hen gedeeld is. Wel voeren ze zelf onderzoek uit. Dat wordt gedaan door onderzoeksbureau Arcadis.

Ook zij hebben het geluid geconstateerd: 'Het is een uitzonderlijk geluid dat normaal gesproken niet bij een windturbine in bedrijf past', zegt een woordvoerder van RWE. 'We willen zo snel mogelijk een goede oplossing voor het geluid vinden en de hinder voor omwonenden beperken.'

Meten bij proefopstelling in Denemarken

De Haan (Yard Energy) weet dat ook de leverancier van de molens aan het meten en experimenteren is: 'Dat doen ze op dezelfde molens in Denemarken. Daar hebben ze een proefopstelling waar ze goed kunnen meten met verschillende windsnelheden'.

'We doen er alles aan om het op te lossen', verzekert De Haan. 'We zijn volop met leverancier Siemens aan het overleggen over hoe we dit gaan oplossen. Wij vinden dit ook heel naar.'

RTV Noord onderzocht eerder wat de gevolgen van laagfrequent geluid zijn:

