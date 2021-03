Overleden man op vakantiepark werkte in Kornhorn: 'Het was een schok'

'Het was een schok, omdat iemand overlijdt die verbonden is aan ons bedrijf. Dan maakt het niet uit of dat een leverancier, werknemer of uitzendkracht is', vertelt leidinggevende Erik Zaaijer van het kippenslachtbedrijf.

Een week in Nederland

De 38-jarige man werkte via een uitzendbureau bij de slachterij. Hij was pas een week in Nederland en stond aan het begin van het productieproces. 'Bij de stal waar de kippen binnen komen', weet Zaaijer.

Volgens hem werken de meeste mensen op die afdeling voor een langere tijd bij het bedrijf: 'Het is heel specifiek werk', legt de leidinggevende uit. 'Je moet er ook een speciale opleiding en een speciale training voor volgen. Dat was allemaal al gepland, maar helaas is dit nu gebeurd.'

Politie sluit misdrijf niet uit

Maandag vindt de politie het levenloze lichaam van de Poolse man op het vakantiepark in Nieuwediep. Ze gingen er heen vanwege een melding van een reanimatie. De politie doet onderzoek naar de doodsoorzaak en sluit een misdrijf niet uit.

Onderzoek bij een van de vakantiehuisjes van Aqualanda (Foto: Martijn Klungel/RTV noord)

Er wordt onder andere een drone ingezet die de omgeving van bovenaf in kaart brengt. Bij een huis is een witte tent opgezet. Politiemensen in witte pakken onderzoek het huis aan de binnen- en buitenkant.

Vier verdachten zitten nog vast

Ook heeft de politie drie Poolse mannen tussen de 26 en 41 jaar aangehouden samen met een 23-jarige vrouw uit Polen. De politie laat dinsdagmiddag weten dat ze alle vier nog vastzitten. 'Er wordt onderzoek gedaan naar mogelijke betrokkenheid bij de dood van de man', aldus de politie. Naar verluidt werken de verdachten niet bij hetzelfde bedrijf als het slachtoffer.

Wat er gebeurd kan zijn? Dat blijft ook voor Zaaijer gissen. 'De politie heeft wel mensen gehoord, met name mensen van het uitzendbureau. Die hebben hier een dependance bij onze locatie. De politie zelf is verder gesloten over details en informatie. Wij weten verder ook niets.'

