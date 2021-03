Dansschool rouwt om de dood van 'bevlogen docente' Cindy

Het tuinpad naar de woning van Cindy aan de Briljantstraat is bezaaid met bloemblaadjes. Voor de deur ligt een losse roos. Een bloemist belt aan met een groot boeket.

Overleden na geweld in woning

Cindy Woo, moeder van drie kinderen, is afgelopen donderdag overleden aan de verwondingen die ze vier dagen eerder opliep bij een ruzie in haar woning.

Die maandag hoorden buren plotseling sirenes die steeds dichterbij kwamen.

Uiteindelijk stonden er twee ambulances en vijf politieauto’s voor de woning. Cindy is volgens buren aangevallen door haar ex, die niet zou kunnen verkroppen dat haar leven verder ging. De 58-jarige man is aangehouden.

Politie tijdens het onderzoek bij de woning aan de Briljantstraat vorige week maandag (Foto: Joey Lameris/112 Groningen)

'Het is intriest wat er gebeurd is'

‘Ik sprak haar vorige week zondag nog’, zegt buurvrouw Esther die aan hetzelfde pleintje woont. ‘Ze maakte de voortuin schoon en we maakten een praatje. Haar kinderen voetbalden hier vaak’, zegt ze terwijl ze naar het pleintje wijst. 'Het is in- en intriest wat er gebeurd is.'

Studente Saskia Borgel is de directe buurvrouw. Ze zit in het open raam een sigaret te roken. Zij en haar huisgenoten hebben niets meegekregen van wat er vorige week maandag plaatsvond. Echt kennen deden ze Cindy ook niet, maar contact hadden ze wel regelmatig. ‘We namen elkaars pakketjes aan. Ze was altijd erg vriendelijk’, zegt de studente marketing management.

Ontzet door het verlies van de sprankelende, grappige, toegewijde en vooral liefdevolle dame die zij was Tekst op condoleancepagina dansschool

Cindy was een bevlogen dansdocente

Cindy gaf les in Latijns-Amerikaanse dans bij dansschool El Bachatero in Stad. In tweeëneenhalf jaar tijd groeide ze uit van leerling tot dansdocent. Dansen was haar passie, staat op de site van El Bachatero.

De leden van de dansschool zijn in diepe rouw. ‘Ontzet door het verlies van de sprankelende, grappige, toegewijde en vooral liefdevolle dame die zij was, laten we weten haar zeer te missen. Onze liefde en ons medeleven gaan uit naar de familie, die wij alle kracht en sterkte toewensen bij het verwerken van dit immens grote verlies’, staat boven de condoleancepagina die namens de dansschool is opgezet.

Verdachte zit in volledige beperking

Het voorarrest van de 58-jarige verdachte is vrijdag, de dag na Cindy’s overlijden, met twee weken verlengd. Hij zit in 'volledige beperking', wat betekent dat hij alleen contact met zijn advocaat mag hebben. Het Openbaar Ministerie heeft eerder aangegeven niks over de zaak te kunnen zeggen.

Lees ook:

- Slachtoffer geweldsincident in stadswijk Vinkhuizen overleden

- Vrouw ernstig gewond na geweld in woning Vinkhuizen