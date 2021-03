Grafschenners Noorderbegraafplaats waren uit op lood

Wie doet nou zoiets? is de vraag die op ieders lippen brandt. Zo ook bij Pieter Kranenburg van de gemeente Groningen. De gemeente constateerde anderhalve week geleden dat er op de begraafplaats zo'n honderd graven waren vernield.

Behoorlijk geschrokken

'Daar zijn we behoorlijk van geschrokken', zegt Kranenburg, 'omdat het dus niet om één graf gaat, maar om waarschijnlijk meer dan honderd. We zijn nog steeds bezig om te inventariseren, om te kijken om hoeveel graven het precies gaat. Vervolgens kunnen we de rechthebbenden traceren om hen het slechte nieuws te vertellen.'

Enkele van de vernielde graven (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

De Noorderbegraafplaats is een oude begraafplaats; ze dateert van 1826.

van alle graven die vernield zijn, zijn de loodflappen en de loodstroken die bovenop de graven liggen kapot gemaakt Pieter Kranenburg - gemeente Groningen

Kranenburg: 'In die tijd werd er heel veel lood gebruikt. En van alle graven die vernield zijn, zijn de loodflappen en de loodstroken die bovenop de graven liggen kapot gemaakt.'

1,27 euro per kilo

Het is Kranenburg dus wel duidelijk waar het de vandalen/dieven om begonnen was: om lood.

'Dat lood is geloof ik 1,27 euro per kilo waard', zegt Kranenburg. 'Van heel veel graven zijn strookjes van twintig centimeter afgehaald, das is niet eens zo heel veel. Maar de schade aan de graven is wél behoorlijk veel. Wij hebben meer schade aan de graven dan dat het voor de dieven heeft opgeleverd aan lood.'

Behoorlijk in de war

Kranenburg heeft geen idee wie de daders zijn. 'Maar ik denk wel dat zo iemand behoorlijk in de war moet zijn om zoiets te doen. Want je weet gewoon niet wat je aanricht. Dit is gewoon grafschennis. Mensen zijn verdrietig omdat graven zijn vernield.'

Want, zegt Kranenburg: 'Dit is een plek waar mensen troost vinden en dan treffen ze dit aan. Hier liggen ook bekende Groningers. Ik vind het gewoon triest. Ik ben boos, ja. Blijf met je tengels van andermans spullen af.'