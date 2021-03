Lente: het eerste 'witte goud' komt weer van Groningse akkers

'Vanaf 5 maart wordt er al gebeld door klanten. De echte liefhebbers zijn ongeduldig', zegt aspergeteler Frank Doornbosch uit Borgercompagnie.'

Verwarmde bedden

Doornbosch heeft in totaal zo'n 9,5 hectare asperges staan. Daarvan bestaat drie hectare uit verwarmde bedden, waardoor hij al relatief vroeg kan beginnen met de oogst. De grond wordt op temperatuur gebracht met restwarmte van een vergistingsinstallatie naast zijn land. De warmte wordt via een buizenstelsel naar de bedden gebracht.

'Een asperge begint de groeien als het in het bed 9 graden Celsius is,' doceert hij. 'En onder ideale omstandigheden groeit hij wel twee tot drie centimeter per dag. Als je de bedden de ene dag inspecteert en je ziet nog niets, kan het maar zo zijn dat op diezelfde plek twee dagen later aspergekoppen tegen het plastic drukken. Tentstokken noemen we die.'

Een van de eerste asperges wordt uit een rug gestoken (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

De Borgercompagniester teler heeft een bakje bij zich waarin twee a drie kilo asperges keurig gerangschikt liggen. 'Ik steek nu hier en daar een asperge', zegt hij. 'Dit bakje is de opbrengst van één hectare.'

Doornbosch verwacht vanaf volgende week met een groep medewerkers het land op te gaan om 'het witte goud' op grotere schaal te kunnen delven. 'Wat ze gaan kosten? Ik denk in het begin zo'n tien a twaalf euro per kilo voor een mooie kwaliteit.'

Ook Doornbosch' collega Huib Meinardi in Noordbroek is dinsdag bezig met het steken van de eerste asperges. Meinardi heeft in totaal 10 hectare tot zijn beschikking, waarvan een kwart bestaat uit verwarmde bedden.

Marianne Timmer

De eerste stengels worden gestoken op een stuk land in Sappemeer dat hij pacht van ex-schaatsster Marianne Timmer, die daarbij zelf ook aanwezig is. Meinardi: 'Mooi toch, dan hebben we de Koningin van het ijs en de Koningin van de groente samen'.

Ex-schaatsster Marianne Timmer assisteert Huib Meinardi bij het steken van de eerste asperges (Foto: Esther Smit)

Bij aspergeteler Grol in Tripscompagnie zijn ze nog niet aan oogsten toe. Grol heeft geen verwarmde bedden maar zijn bedden zijn voorzien van een soort tunnels. Hij had de pech dat die tunnels door de harde wind van een tijdje geleden beschadigd raakten.

Afhankelijk van het weer

Janny Grol zegt te hopen dat de eerste asperges nog voor Pasen op 4 en 5 april kunnen worden geoogst. 'Maar we zijn afhankelijk van het weer', voegt ze daar aan toe.

Het aspergeseizoen is elders dus voorzichtig begonnen. Tot en met de derde week van juni wordt het witte goud gedolven. Daarna krijgen de planten rust, zodat ze ook volgend jaar voldoende kracht hebben om de kop boven de grond uit te steken.