Jan Smit in Stadskanaal op bezoek bij de The Voice-finalist Jasper Wever

Het was dinsdagochtend druk in het centrum van Stadskanaal. The Voice of Holland-coach Jan Smit kwam langs op het werk van Voice-finalist Jasper Wever uit Nieuw-Buinen om hem een hart onder de riem te steken.

Smit had een selfie online geplaatst waarin hij te zien is in de Kanaalpassage, met een groot spandoek om op Jasper te stemmen. De twee hebben samen in de brillenwinkel opnames gemaakt voor het finaleprogramma van TVOH aankomende vrijdag.

Ondernemers in de Kanaalpassage roepen de mensen op om vrijdag op Wever te stemmen, in de finale van het zangprogramma.

Tegenslagen

De Bunermonder is een opvallende deelnemer, die een aantal weken geleden nog kampte met stemproblemen en onderuit ging op een tegelvloer waarbij hij zijn hoofd verwondde. Daarnaast had hij veel last van zenuwen, maar in de halve finale van vorige week kon hij die bedwingen en werd hij naar de finale gestemd.

De opnames van Smit en Wever zullen in de uitzending van aankomende vrijdag te zien zijn, The Voice of Holland begint om 20:00 op RTL4.