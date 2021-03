Gezondheidseconoom: 'Versoepel toch iets, zodat we het volhouden'

'Ik begrijp horecaondernemers'

'Iets kan op papier een versoepeling zijn, maar toch beter werken. We moeten leren van hoe mensen met beleid omgaan

'Neem de terrassen als voorbeeld. 'Ik begrijp horeca-ondernemers wel die wijzen op al die mensen in het Noorderplantsoen die in groepjes biertjes drinken zonder enige controle. Dan kan je beter op de Grote Markt op anderhalve meter zitten; dan heb je er wel zicht op.’

Slimmer iets te verruimen

Ander voorbeeld: de buitenschoolse opvang (bso) is nog altijd gesloten, omdat kinderen daar in andere samenstelling samenkomen dan op school. 'Maar kinderen gaan na school niet naar huis. Ze gaan samen in speeltuinen spelen daarna of worden door andere ouders opgehaald omdat ze bij elkaar gaan spelen.' Ook de bso openen is dus geen echte versoepeling, vindt Mierau, terwijl het wel veel lucht kan bieden aan ouders.

Kortom, volgens Mierau is er best wat mogelijk en het kan zelfs helpen bij het naleven en handhaven van de maatregelen. 'Het is slimmer om iets te verruimen naar een situatie waar we ons wel aan gaan houden.'

'Crisisstadium is allang voorbij; andere aanpak vereist'

De Groningse gezondheidseconoom wordt ondertussen met de dag kritischer op hoe het kabinet omgaat met de crisis. Want, zegt hij, het is allang geen korte medische crisis meer. 'Het is een lange sociale crisis, met een medische component.' Hij vindt het onvoorstelbaar hoe weinig rekening wordt gehouden met de gevolgen van alle maatregelen op de fysieke en mentale gezondheid van mensen.

'Een vergelijking: bij de ontwikkeling van vaccins gaat de meeste tijd zitten in onderzoek naar bijwerkingen. Als een paar mensen een bijwerking krijgen, ligt het hele vaccinatieprogramma bovendien direct stil.

'Medicijnen met bijwerkingen'

De coronamaatregelen zijn eigenlijk ook een soort medicijnen met bijwerkingen: de sociale gesteldheid van mensen, wat het met kinderen doet; allemaal open vragen. Dus we dienen de maatschappij nu al een jaar medicijnen toe, maar we hebben nog steeds geen zicht op die bijwerkingen!'

Nu we een jaar verder zijn kan dit echt niet langer, vindt Mierau. 'Dat was vorig jaar maart logisch, maar we zijn een jaar verder. We weten alles over het virus en allerlei modellen berekenen de impact van maatregelen op de verspreiding. Maar de lange termijneffecten op de maatschappij, daarvan weten we te weinig en vervolgens wordt er te weinig rekening mee gehouden in het beleid.'

'Steeds maar weer lekken is slecht'

Ook blijft de communicatie maar haperen, vindt Mierau. Al ver voor de persconferentie op dinsdagavond weten we wat er gaat komen. 'Ik heb me dit weekend ontzettend gestoord dat in een radioprogramma zaterdagnacht tussen neus en lippen door duidelijk wordt gemaakt dat de lockdown nog twee maanden langer moet duren.'

'De impact van zo'n boodschap is namelijk enorm' Gezondheidseconoom Jochen Mierau

Mierau doelt op het interview met viroloog en OMT-lid Marion Koopmans bij Met het Oog op Morgen. 'De informatie moet niet in kleine stukjes naar buiten, zonder de hele boodschap.'

'De impact van zo'n boodschap is namelijk enorm', stelt Mierau. 'Het is niet meer maart 2020, maar maart 2021. Nog even twee maanden volhouden betekent nu dat we van maand twaalf naar maand veertien gaan! In die twee maanden vallen Pasen en de Meivakantie waar mensen zich op hebben verheugd.'

'Voorzichtigheid is geboden'

Adviseurs van het kabinet moeten zich tussen het advies en het besluit niet uitspreken in de media, vindt Mierau. 'Voorzichtigheid is echt geboden.'