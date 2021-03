Klassieke sweepstakes gaan toch door in Stadspark

Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met de sluiting van de sintelbaan in het Stadspark. Na veel gesteggel tussen beide partijen kwam 12 juni als laatste koersdag uit de bus. De KH&RV was het daar niet mee eens. Vooral omdat er op die manier geen waardig afscheid genomen kan worden van een eeuw paardenkoersen in het Stadspark.

Door de verlenging mogen de dravers twee keer vaker de baan op. Op 18 juli zijn de Sweepstakes Trials en twee weken later, op zondag 1 augustus, de Sweepstakes. Dat is het jaarlijks hoogtepunt van het drafseizoen.

Doorgaan eerste koersdag onzeker

De openingsmeeting staat voor 18 april gepland. Het bestuur laat de eerste koers van het seizoen alleen doorgaan als er publiek welkom is. Gezien de huidige ontwikkelingen in de coronacrisis is de kans klein dat de paarden in actie komen. De KH&RV spreekt van een moeilijk besluit, maar wil haar financiële middelen alleen inzetten als er toeschouwers mogen komen.

Rechtszaak tegen gemeente gaat door

De rechtszaak tegen de gemeente Groningen om het ontruimingsbevel van tafel te krijgen, gaat ondanks de positieve ontwikkelingen door. De reden hiervan is dat de wens er is om ook in het najaar nog een aantal koersen te organiseren. De zaak dient op 13 april.

Lees ook:

- Opnieuw discussie over drafsport in Stadspark: 'Wij willen een beter onderzoek'

- Drafsportvereniging heeft een lege kas en start crowdfundingactie

- Groningen neemt afscheid van drafsport en maakt baan vrij voor wereldartiesten