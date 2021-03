Gemengde gevoelens in reisbranche: van hoop op zomer tot 'boek maar voor oktober'

Over de periode na de zomervakantie zijn de meningen verdeeld. De één vestigt haar hoop op een bewijs van niet-besmettelijkheid, en denkt dat dat de zomerse vakanties in 2021 kan redden. De ander ziet het wat somberder in.

Nog een paar keer diep ademhalen en we zijn er Gerda Klooster - Klooster Reizen

'Inzetten op vakanties vanaf 1 juni'

Gerda Klooster van Klooster Reizen verwacht dat buitenlandse vakanties vanaf 1 juni weer mogelijk zijn. 'Het vaccineren moet dan wel op kruissnelheid komen in april en mei. En het is belangrijk dat de meeste Europese bestemmingen geen quarantaineplicht meer hebben voor toeristen, want als je tien dagen in quarantaine moet haken mensen af.'

Een bewijs van niet-besmettelijkheid kan daarbij helpen, denkt Klooster. 'Het wordt ook wel een vaccinatiepaspoort genoemd, maar het moet ook gelden als je net negatief getest bent, of als je kortgeleden corona gehad hebt.'

Op die manier kunnen we straks weer reizen, denkt Klooster. 'Het is natuurlijk gewoon een rampjaar. Maar nog een paar keer diep ademhalen en we zijn er. Ik heb goede hoop op alles wat eraan zit te komen.'

'Bewijs biedt hoop, maar buiten Europa reizen nog lastig'

Tomas Tiekstra van Yaxa Reizen in Marum haalt ook hoop uit een mogelijk bewijs van niet-besmettelijkheid. Toch is hij iets minder optimistisch: zijn reisbureau focust zich namelijk op reizen buiten Europa.

'Wat betreft verre reizen is er eigenlijk helemaal geen perspectief', zegt Tiekstra. 'Alles staat op code oranje of code rood. Het bewijs werkt voor ons alleen als het wereldwijd gaat gelden.'

Tiekstra hoopt daarom ook dat komende zomer niet alle landen buiten Europa automatisch op de codes oranje en rood worden gezet. 'Het zou goed zijn als er meer wordt gekeken naar de specifieke situatie in een land. In sommige landen valt de coronasituatie mee, en is er bijvoorbeeld al veel gevaccineerd.'

Als je een vakantie moet plannen, boek dan voor oktober Titia Doornbos Clevering van TUI

'Boek maar voor oktober'

Persoonlijk reisadviseur Titia Doornbos Clevering van TUI is bang dat Nederlandse vakantiegangers straks achteraan in de rij staan als het vaccinatietempo in ons land niet snel omhoog gaat. 'Andere landen vaccineren sneller, daar boeken mensen nu al populaire zonbestemmingen. De vraag is wat er nog beschikbaar is als wij straks mogen.'

'Ik zeg dan ook wel eens: als je een vakantie moet plannen, boek dan voor oktober. Immers is de kans ook groter dat je je dan vrijer kan bewegen, omdat er dan hopelijk minder strenge coronaregels zijn.'

Toeristen komen wel weer

Over één ding zijn de drie het eens: Nederlanders blijven een reislustig volk, en komen dan ook zeker weer terug 'als het straks weer mag'.

'Daar ben ik zeker van', zegt Gerda Klooster. 'Als het licht op groen staat, gaan we het heel druk krijgen', zegt Tomas Tiekstra, 'al blijft het grootste deel van 2021 een verloren jaar. Maar als straks de meerderheid van de Nederlanders gevaccineerd is en iedere bestemming accepteert gevaccineerde bezoekers, dan willen mensen weer op pad.'

Volgens Titia Doornbos Clevering hebben Nederlanders ook een morele plicht om weer op pad te gaan. 'Nederlanders willen graag weer weg, maar mensen op de bestemmingen hebben ons en ons geld ook nodig. En dat gaat ook lukken: mensen hebben al een jaar overgeslagen, die willen nu echt weer iets leuks.'

- Alles over de coronacrisis in ons liveblog