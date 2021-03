Noordelijke ggz-instellingen bundelen krachten om meer personeel te vinden

Vijf organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Noord-Nederland hebben besloten de handen ineen te slaan. Samen hopen ze zo meer gespecialiseerde medewerkers aan te trekken.

Lentis, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGZ Drenthe, GGZ Friesland en forensisch psychiatrische zorgketen Forint (waar onder meer de Van Mesdagkliniek onder valt) werken voortaan samen als GGZ Noord. Eerste aandachtspunt: het verminderen van het aantal openstaande vacatures. Vooral aan specialisten en verpleegkundigen is een gebrek.

Tientallen openstaande vacatures

Momenteel werken in de ggz in Noord-Nederland 1100 mensen minder dan vijf jaar geleden. Dat is een afname van ongeveer tien procent. Ondertussen neemt de vraag naar personeel alleen maar toe. Het gaat om tientallen vacatures voor bijvoorbeeld verslavingsartsen, psychiaters en ggz-verpleegkundigen.

De vijf organisaties constateren bijvoorbeeld dat veel verpleegkundestudenten nauwelijks bekend zijn met het werken in de ggz, omdat er weinig aandacht voor is tijdens de opleiding. 'Terwijl er volop mogelijkheden zijn', zegt woordvoerder Janneke Wilpshaar van GGZ Drenthe. 'De één vindt het leuk om met ouderen te werken, de ander is geïnteresseerd in de acute psychiatrische zorg, waarin je vaak ingewikkelde problemen moet oplossen. Om maar een paar voorbeelden te noemen.'

De bezuinigingen hadden hun weerslag op het werk. De sfeer veranderde Janneke Wilpshaar - GGZ Drenthe

Mensen enthousiast maken voor het vak

De wervingscampagne wordt ondersteund door Zorgplein Noord, de koepel van zorgorganisaties in Noord-Nederland. Het is overigens niet zo dat de vijf ggz-organisaties gezamenlijk personeel gaan werven. 'We blijven elk onze eigen vacatures houden', zegt woordvoerder Annette Hoeksema van VNN. 'Maar samen hopen we wel meer mensen enthousiast te maken voor het vak.'

Erfenis

Dat er momenteel veel vraag is naar gespecialiseerd personeel in de noordelijke ggz-sector, is deels ook een erfenis uit het verleden. Wilpshaar:

'Vanaf 2012 kregen we te maken met bezuinigingen. En dat had zijn weerslag op het werk. De sfeer veranderde. Het is niet zo dat organisaties personeel bij elkaar wegkaapten, maar mensen gingen om zich heen kijken. Ze vertrokken bij GGZ Drenthe en gingen bijvoorbeeld naar Lentis, of andersom. Maar de laatste jaren is dat veranderd. We werken nu meer samen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en werving.'

