Studenten zoeken hulp psychologen: 'Vorig jaar merkten we dit nog niet'

Het Studenten Service Centrum heeft inmiddels negen studentpsychologen in dienst die jaarlijks zo'n vierduizend studenten helpen. Studentpsycholoog Doortje Veltman denkt dat de behoefte aan hulp is gegroeid, door onder meer het afschaffen van de basisbeurs.

'Er zit nu meer een financiële lading aan studeren. De druk op studenten om niet te vertragen en alles in één keer te halen is toegenomen. Dat is wat ik van hen hoor.' Daarbij studeren er aan de Rijksuniversiteit Groningen nou eenmaal steeds meer studenten en is ook de drempel om hulp te zoeken lager dan vroeger.

Studeren is een eenzame aangelegenheid geworden Doortje Veldman - studentpsycholoog

En nu ook nog corona

De coronapandemie maakt de mentale gesteldheid van studenten nog kwetsbaarder. Doortje Veltman: 'Vorig jaar om deze tijd merkten we het nog niet. Maar nu wel; de eisen aan studenten zijn even hoog gebleven, terwijl het studeren een eenzame aangelegenheid is geworden.'

Studente Jojanneke Nieboer herkent dit. Het alleen zijn en het gebrek aan prikkels zorgt ervoor dat ze nergens meer toe komt. 'Als ik naar college moest om negen uur zette ik om kwart voor negen mijn wekker, pakte mijn laptop en ging op bed liggen. Want de camera hoefde meestal niet aan. Alle dagen lijken op elkaar. Omdat er zo weinig dingen in je dag zitten, kun je heel veel uitstellen. Dat had ik in elk geval.'

Ze doet de cursus 'Stoppen met uitstellen' en leert onder meer een beter ritme te volgen. 'We moesten een experimentje doen; iets waardoor je beter je dag doorkwam. Ik ging 's ochtends vroeg wandelen. Ik merkte dat ik dat zo fijn vond; dan ging ik om twaalf uur slapen en kon ik de volgende dag vroeg opstaan. Ik heb nu zo'n goed ritme, dat heb ik echt te danken aan de cursus.'

Eenzaamheid breekt studenten op (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

Samen trainingen doen is populair

De hulpvragen van studenten variëren; velen kiezen voor de groepstrainingen van het Studenten Service Centrum, zoals Stoppen met Uitstellen, Effectief studeren en Faalangst overwinnen. Doortje Veltman: 'We hebben ook een training 'Studeren in coronatijd' gehad, maar je merkt dat studenten dat hele woord corona zat zijn. De andere trainingen zijn veel populairder.'

Ook individuele sessies met een psycholoog zijn mogelijk. 'Ze hebben er geen verwijzing van een huisarts voor nodig. Het zijn vijf sessies en ze hebben er vaak al heel veel aan; studenten hebben veel veerkracht van zichzelf.' Alle trainingen en sessies zijn voor studenten gratis; de universiteit draagt de kosten.

'Uitstellen is wel voorbij, eenzaamheid nog niet'

Jojanneke Nieboer heeft dit blok zoveel vakken dat haar uitstelgedrag eigenlijk als vanzelf is verdwenen. 'Het is veel drukker en ik merk dat ik daarom meer doe.' Wel ervaart ze de gevolgen van de coronacrisis als zwaar. Ze heeft helemaal geen fysieke colleges en is dus nog altijd heel veel op haar kamer.

'In februari heb ik bijna niemand gezien. Ik zat niet goed in mijn vel. Het was een vicieuze cirkel aan ellende. Ik zag weinig mensen, daardoor voelde ik me niet beter en zag ik nog minder mensen, want alles voelde te veel. Ik snap best dat er meer vraag is naar psychologen.'

Lees ook:

- Actievoerende student: 'Ik ben bang voor mijn toekomst'

- Studenten balen van feestjes: 'Velen houden zich wél aan de coronaregels'

- Mentale gezondheid daalt tot dieptepunt sinds begin coronacrisis