Oproep aan nieuw kabinet: 'Maak geld vrij voor grensoverschrijdende spoor'

De brief van de provincies, de Euregio en betrokken Duitse overheden roept op om in de formatie geld vrij te maken voor de grensoverschrijdende treinverbindingen als de Wunderline (Groningen-Bremen), Emmen-Rheine en Zwolle-Münster.

‘We roepen in deze brief het toekomstige kabinet op om aandacht hebben voor deze regionale grensoverschrijdende verbindingen’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper. ‘De oproep is voor een deel. Als je het als Rijk belangrijk vindt, moet er geld voor vrijgemaakt worden. Deze motie roept daartoe op.’

Geld al uitgegeven aan andere projecten

Voor de provincie Groningen is er ook sprake van een onderliggend belang. De aanleg van de Wunderline kan in de eerste fase tot 2024 prima worden uitgevoerd. Dat betekent dat een ritje Groningen-Bremen in tweeënhalf uur kan. Voor de fase erna is er nog een kleine 40 miljoen euro nodig. Dat geld is namelijk uit het potje Wunderline gehaald en aan projecten als Ring Zuid (18,8 miljoen) en Groningen Spoorzone (19,9 miljoen toegekend). Gräper erkent dat de oproep ook hiervoor is bedoeld. ‘Ook dat speelt mee.’

Dat betekent dat de Groninger bijdrage om de treinsnelheid naar 2 uur en 11 minuten terug te dringen nu niet mogelijk is.

Volgende halte: Brussel

Een Rijksbijdrage aan de drie spoorprojecten kan de regionale overheden ook helpen om bij de Europese Unie in Brussel geld los te peuteren.

‘De hulp bij dit soort spoorlijnen gaat niet alleen over geld, maar ook over samen optrekken naar Brussel. Met een Rijksbijdrage is de kans op succes ook vele malen groter.’

