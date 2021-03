Stadjers vragen om woonplicht: 'De straat verloedert'

De Riouwstraat in de Indische buurt in Stad (Foto: Google Street View)

Bewoners van de stadswijken De Hoogte en de Korrewegwijk willen dat de gemeente een woonplicht instelt in hun wijken. Zo'n plicht betekent dat een woningeigenaar ook daadwerkelijk in het pand moet wonen. Ze zijn de vele studentenkamers meer dan zat.

De bewonersvereniging Kop Indische Buurt heeft zijn ongenoegen geuit bij de gemeente Groningen. Namens de bewoners laat Margriet van der Kleij weten dat de maat vol is. Er is in hun ogen sprake van scheefgroei.

'Vele huizen worden opgekocht door pandjesbazen. Die verbouwen de woningen zodat er appartementen in komen. Daar zijn we fel op tegen.' De appartementen worden veelal bewoond door studenten.

De studenten zorgen ook zeker voor gezelligheid, maar je ziet de straat wel verloederen Margriet van der Kleij - bewonersvereniging Kop Indische Buurt

Pandjesbazen

Van der Kleij woont meer dan dertig jaar in de Korrewegwijk en zag de wijk, en met name haar straat, veranderen. Als voorbeeld noemt ze de Riouwstraat. 'In die straat staan vijftig woningen en meer dan de helft daarvan is in handen van pandjesbazen. De huidige wetgeving zorgt ervoor dat pandjesbazen veel ruimte en vrijheid krijgen.'

Om die ruimte en vrijheid aan banden te leggen, willen de bewoners dat er een woonplicht komt. De gemeente Groningen kent die op dit moment nog niet. Van der Kleij hoopt dat er een proef met zo'n plicht komt in de wijken De Hoogte en de Korrewegwijk. 'De nood in onze buurt is hoog', zegt ze gedecideerd.

Niets tegen de studenten

Van der Kleij benadrukt dat er geen aversie bestaat tegen studenten, maar dat de balans is doorgeslagen.

'De studenten zorgen ook zeker voor gezelligheid, maar je ziet de straat wel verloederen. Er staan veel fietsen op straat, waaronder weesfietsen. Er is ook sprake van zwerfafval. Er wonen veel jonge mensen voor een korte tijd in de kamers. Als je er kort woont en vervolgens een baan en studie hebt en ook naar je vrienden gaat, dan is er weinig tijd over om je ook in te zetten voor de omgeving. Dat is hartstikke logisch, maar wij willen er met z'n allen voor zorgen dat de straat er goed uitziet.'

Al met al vindt Van der Kleij dat de sfeer in haar straat is veranderd door de komst van de pandjesbazen. 'Het karakter van de straat verandert gewoon.'

Amsterdam maakt al werk van woonplicht

De woonplicht is sinds januari ook onderwerp van gesprek in de gemeente Amsterdam. Daar worden, als het aan de gemeente ligt, nieuwbouwwoningen straks alleen nog maar door de koper bewoond. Op die manier wil de gemeente beleggers die woningen opkopen en doorverhuren buitenspel zetten, meldt de NOS. Na onderzoek zegt de gemeente hiervoor een juridisch houdbare maatregel te hebben gevonden. De zelfwoonplicht wordt opgenomen in de erfpachtvoorwaarden en geldt ook voor de volgende koper.

Politiek in Groningen roert zich

De PvdA heeft al laten weten hierover vragen te stellen aan de wethouder. De coalitiepartij wil weten wat de mogelijkheden zijn voor het instellen van een woonplicht. Naar verwachting reageert de wethouder woensdag op de kwestie. PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer stelde in januari al vragen aan minister Van Veldhoven (D66) over de huizenmarkt in Groningen. Daarbij pleitte hij ook voor het mogelijk maken van een woonplicht.

