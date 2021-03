Corona-uitbraak in Martini Ziekenhuis: zes medewerkers en vier patiënten besmet

Alle geplande ingrepen gaan de komende tijd gewoon door. Om die patiënten een plek te geven maakt het Martini bedden op andere afdelingen voor hen vrij. Nieuwe hartpatiënten kunnen niet meer in het Martini terecht omdat er voorlopig een opnamestop geldt.

Geen bezoek meer voor patiënten

Nu er sprake is van een uitbraak wordt de verpleegafdeling cardiologie geïsoleerd. Dat betekent dat patiënten geen bezoek mogen ontvangen en dat personeel in beschermende kleding werkt.

Testen: 50 patiënten en 200 medewerkers

Alle patiënten én patiënten die recent zijn ontslagen van de afdeling worden uit voorzorg getest op het virus. Het gaat om ongeveer vijftig patiënten. Daarnaast worden nog eens tweehonderd medewerkers getest.

Het gaat ook om medewerkers die niet op de besmette afdeling werken. ‘We testen heel breed om het virus in kaart te brengen, en de afdeling cardiologie heeft veel contact met andere afdelingen’, zegt woordvoerder Evelien Oosterbaan.

Waarschijnlijk gaat het om de Britse variant

Volgens Oosterbaan begon de uitbraak maandag op te vallen. ‘Sinds 15 maart waren er besmettingen, maar maandag begonnen de besmettingen op te vallen en spreken we van een uitbraak.’ Het ziekenhuis doet nog onderzoek naar de bron van de uitbraak en gaat ervan uit dat het gaat om de Britse variant. ‘Dat gaan we niet meer onderzoeken, maar die variant is dominant dus we nemen aan dat het daarom gaat.'

Geen verband met uitbraak in UMCG

Het is voor het eerst in de coronacrisis dat het ziekenhuis te maken heeft met een uitbraak. ‘Het is ontzettend naar dat het na een jaar gebeurt. We doen er juist alles aan om het ziekenhuis veilig te houden voor iedereen’, zegt Oosterbaan.

Eerder waren er al uitbraken in het UMCG en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Een van de uitbraken in het UMCG was ook op een hartafdeling, maar er is volgens Oosterbaan geen verband tussen die afdelingen en het virus. ‘Het lijkt op toeval, het is volgens onze experts niet aannemelijk dat er een verband is.’

Vorige maand ging een patiënt vanuit het Martini Ziekenhuis naar het UMCG voor een behandeling en liep daar het coronavirus op. Die patiënt is toen in isolatie behandeld in het Martini Ziekenhuis. Volgens het ziekenhuis waren er geen aanwijzingen dat dit geval leidde tot nieuwe besmettingen in het Martini.

Meer besmettingen zijn te verwachten

Het ziekenhuis verwacht dat de besmettingen de komende dagen verder oplopen. ‘Dat is wel aannemelijk, maar we willen niet op de zaken vooruit lopen.’ Het bron- en contactonderzoek moet woensdag meer informatie opleveren.

