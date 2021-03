Met 131 kilometer per uur over Schier: gemeente wil maatregelen

Er zijn een aantal metingen verricht op wegen van het eiland. De raad komt tot de conclusie dat er voor een autoluw eiland wel erg veel voertuigen rijden.

Snelheidsduivel op weg van boot naar dorp

‘En dan die grote schrik. De hoogst gemeten snelheid: 131 kilometer per uur. Ik vraag mij dan af of het over de landingsbaan van Schiphol gaat of de Heereweg? Maar het is toch echt de Heereweg’, zegt Bart Pastoor van Samen voor Schiermonnikoog.

De politie heeft vorig jaar een meting gedaan waaruit bleek dat een automobilist de vaart er flink in had op de weg van de boot naar het dorp. Daar mag maar zestig kilometer per uur gereden worden. ‘Het is toch niet zo moeilijk om je aan de snelheid te houden?', zegt Pastoor.

Versmallingen, drempels en andere obstakels nodig

Het college vraagt de raad 15.000 euro beschikbaar te stellen voor maatregelen op de Veerweg, Reddingsweg, Kooiweg, Oosterreeweg, Badweg en Heereweg. Voor die laatste weg is het plan om zogeheten kussens te plaatsen: een verhoging om het verkeer te remmen.

'De beste oplossing zou zijn om een slingerweg van de Heereweg te maken, maar dat is heel duur. Misschien is dat iets voor de verre toekomst', zegt wethouder Gerbrands.

Kritische blik op ontheffingen

De gemeente houdt verder de rijontheffingen voor auto's en vrachtwagens beter tegen het licht. ‘Wat voorheen automatisme was, wordt nu kritischer bekeken’, zegt wethouder Erik Gerbrands.

Op 20 april neemt de raad een besluit over het beschikbaar stellen van het geld voor de verkeersmaatregelen.

