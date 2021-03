OM wil alles ontkennende veelpleger toch naar kliniek sturen

Voor twee diefstallen in Groningen is tegen een 37-jarige Stadjer een zogenoemde ISD-maatregel geëist. De man, met een strafblad van 22 kantjes, zou twee jaar in een kliniek voor veelplegers moeten worden behandeld.

Volgens het OM moet een goede behandeling leiden naar 'een heel andere man in de maatschappij'. De Groninger heeft een lijvig strafblad opgebouwd, maar heeft nog nooit een diefstal bekend. Bij de diefstallen waarvoor hij nu terecht staat is dat niet anders.

'Jas binnenstebuiten aangetrokken'

De man zou vorig jaar november een handtas uit een woning aan de Akkerstraat hebben gestolen. Ook wordt hem diefstal van een jas uit een synagoge aan de Folkingestraat verweten. Volgens het OM is op camerabeelden te zien dat de man met een rode jas de synagoge binnenwandelt en met een heel andere jas weer naar buiten komt. De man had daar wel een verklaring voor: 'ik heb mijn eigen jas in de synagoge binnenstebuiten aangetrokken, dat kan namelijk', is zijn verweer.

'Ontkent tegen de klippen op'

'Hij ontkent tegen de klippen op en heeft geen moeite met celstraffen uitzitten', zei de officier. 'Het kan zo niet langer.' De man gaat al ruim 15 jaar de fout in, vaak door drugsgebruik. Maar daarmee is de Stadjer naar eigen zeggen gestopt. 'Al kun je in de gevangenis genoeg krijgen.'

De eis van twee jaar behandeling in een inrichting voor stelselmatige daders viel slecht bij de man. Hij vindt dat hij ook buiten de gevangenis prima behandeld kan worden. 'Ik zeg maar zo: geen drugs geen delicten, wél drugs, wél delicten', zei hij tegen de rechters.

Of de rechters dat geloven, wordt over twee weken duidelijk in de uitspraak.