Raad Schier over aanleg stroomkabel: ‘We zijn ons rot geschrokken!’

TenneT organiseerde voor inwoners van het eiland een informatiebijeenkomst over de aanleg van de stroomkabel. De ondergrondse verbinding is nodig om stroom vanaf een windmolenpark in de Noordzee naar de Eemshaven te transporteren. De kabel wordt onder het eiland en natuurgebied Balg doorgetrokken.

Magisch stukje

Dinsdagavond besprak de raad de bijeenkomst.

'Wij hoorden hoe er op het eiland gegraven gaat worden. Het is een magisch stukje gebied waar dit gebeurt. Een stukje niemandsland en één van de weinige plekken waar de natuur nog echt zijn gang kan gaan', zegt Ilja Zonneveld namens de partij Schiermonnikoogs Belang. 'Dat in omliggend wad graafmachines bezig gaan is onbegrijpelijk.'

Een van de machines die over het Wad zal gaan om de kabel aan te leggen (Foto: TenneT)

Er zijn verschillende methoden die gebruikt kunnen worden voor de aanleg van de kabel. Bijvoorbeeld boren of het graven van gleuven.

Grote zorgen

Dat er in het Natura 2000 gebied en Nationaal Park Schiermonnikoog dit soort werkzaamheden verricht gaat worden vindt haar partij heel zorgelijk. 'Wij zijn vreselijk bezorgd over de schade die de graafmachines veroorzaken in dit gebied', zegt Zonneveld. Ze kreeg hiervoor bijval van de andere partijen.

Op vragen hoe de natuur zich moet herstellen kon geen goed antwoord gegeven worden Bart Pastoor - Samen voor Schiermonnikoog

Beter informeren

'Ook wij schrokken enorm. Het was wollige taal waarmee dit aan ons werd verkocht door de projectleiders die hier betrokken bij zijn. Het gaat hier om een kanaal dat gegraven wordt in een natuurgebied en op vragen hoe de natuur zich moet herstellen kon geen goed antwoord gegeven worden', zegt Bart Pastoor van Samen voor Schiermonnikoog. 'Dit lijkt een gevecht van David tegen Goliath te worden.'

Ook Ons Belang steunde de standpunten van de andere twee partijen.

De partijen dienden een motie in met een oproep aan het college, TenneT en het ministerie van Economische Zaken dat ze beter geïnformeerd willen worden. Ook willen ze dat de zorgen overgebracht worden aan alle betrokken partijen. Verder willen ze dat er een bijeenkomst met alle betrokken partijen en de raad wordt georganiseerd.

Wel geïnformeerd

Burgemeester Ineke van Gent liet weten dat de raad regelmatig informatie heeft gekregen: 'We hebben best wel regelmatig dit punt in de raad besproken. We hebben u geïnformeerd en het is ook in de gemeentelijke nieuwsbrief aan de orde geweest.'

Ook liet ze weten dat het college betrokken is geweest bij het advies dat is uitgebracht aan het ministerie. Die besloot namelijk niet voor de oostelijke (om het eiland heen) maar voor de westelijke route (onder het eiland door) te kiezen. 'Wij hebben heel duidelijk aangegeven dat we graag Oost wilden. Wij hebben gezegd dat als West toch onverhoopt gekozen wordt dat er dan strenge voorwaarden zijn. Natuurcompensatie is vanzelfsprekend', zegt Van Gent.

Onduidelijkheid

Ilja Zonneveld besloot van Gent te onderbreken. 'Wat u zegt is allemaal prima, nou eigenlijk niet helemaal prima. Maar waar het in deze motie om gaat is dat wij nu helder willen hebben wat er in dat gebied gaat gebeuren.'

Van Gent bleef bij haar standpunt dat de raad meerdere keren geïnformeerd is. 'Ik heb het opgezocht en er is vijf keer in de nieuwsbrief geïnformeerd over dit traject. Wij hebben hier twee keer over in de raad gesproken.'

'Ik wil u niet in de rede vallen. Maar er is echt te weinig informatie gegeven over wat er in dat gebied gaat gebeuren. Wij zijn ons rot geschrokken!', zegt Ilja Zonneveld die niet doelde op de trajectkeuze maar op de gevolgen voor de natuur. 'Wij willen hierover beter geïnformeerd worden.'

De route van de nieuwe ondergrondse stroomkabel (Foto: RTV Noord)

Burgmeester Ineke van Gent liet nogmaals weten dat er genoeg informatie momenten geweest zijn, maar dat het informeren altijd beter kan. Het college gaat gehoor geven aan de motie en een bijeenkomst organiseren voor de raad. 'Dan de ongerustheid. Die delen we heel graag met TenneT en het ministerie. Ook de gemeente staat kritisch in dit proces', zegt Van Gent.

Raadslid Ilja Zonneveld (Foto: Gemeente Schiermonnikoog)

Beter geregeld

Ook liet Zonneveld weten dat er door een storing met het Internet op het eiland veel mensen de bewonersavond van TenneT niet hebben kunnen volgen. Ze vindt dat een bijeenkomst in de toekomst beter geregeld moet worden. Bijvoorbeeld door deze ook uit te zenden op de lokale televisie. 'Zo hebben mensen die niet zo digitaal vaardig zijn ook de mogelijkheid om alles te volgen.'

TenneT heeft al laten weten nog een bijeenkomst te organiseren. De gemeente gaat kijken of deze ook bij de lokale omroep uitgezonden kan worden.

