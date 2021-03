Politiek Schier heeft zorgen over drukte veerdienst

Dinsdagavond stelde de partij raadsvragen aan de wethouder over de veerdienst.

'We hebben begrepen dat het heel druk was en dat er bij meerdere afvaarten mensen zijn blijven staan', zegt raadslid Marja Been. Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) kon de massale toestroom niet verwerken. Op vrijdag 25 februari bleven zelfs 300 mensen staan. 'Wij hebben ook vernomen dat het maximale aantal over te zetten personen (800 in plaats van 1000) is overschreden.'

Toekomstige drukte

'De kans dat corona wordt verspreid op één van de boten is groot omdat men tijdens deze drukte niet 1,5 meter afstand van elkaar kan houden', zegt Been van de partij Samen voor Schiermonnikoog. De partij wilde graag van de wethouder weten hoe dit tijdens de verwachte paasdrukte voorkomen gaat worden.

In gesprek

‘Het college deelt uw zorgen', antwoordde wethouder Erik Gerbrands. 'Aan de andere kant is Wagenborg een particuliere ondernemer die een concessie heeft van het rijk. Daar hebben wij geen rol in. We kunnen wel met ze in gesprek.' Gerbrands laat weten dat hij de vervoerder niks kan opleggen.

‘We kunnen het er alleen over hebben. Maar WPD heeft er natuurlijk ook geen belang bij coronabesmettingen die zich via de boot verspreiden’, zegt Gerbrands.

Een passagier vroeg zich destijds af waarom er geen extra boot is ingezet

Pech

Volgens Gerbrands was het een ongelukkige omstandigheid dat er in de voorjaarsvakantie geen extra boot beschikbaar was vanwege een onderhoud aan één van de veerboten.

Samen voor Schiermonnikoog vraagt zich af, of de reder ook gekeken heeft naar mensen die kunnen optreden als mensen zich niet aan de maatregelen houden. ‘Dat hebben we besproken. Maar de medewerkers op de boot zijn daar niet voor opgeleid. En als ze er toch wat van zeggen dat worden ze onplezierig bejegend’, zegt wethouder Erik Gerbrands.

Onderhoud

Na de raadsvergadering liet de rederij weten dat er inderdaad minder schepen voorhanden waren. 'De voorjaarsvakantie valt altijd in de onderhoudsperiode van de schepen. Normaal is dat geen probleem maar nu was het ineens extreem mooi weer en iedereen wilde erop uit', zegt directeur Ger van Langen van WPD.

Een afgeladen veerboot richting Schiermonnikoog (archief) (Foto: Joyce Kranenborg/RTV Noord)

Dat de boten hun maximale capaciteit overschreven is volgens hem niet gebeurd. 'Daarom hebben we helaas mensen aan de kant moeten laten staan. Er was meer aanbod dan dat de capaciteit toeliet. Normaliter vaart er in het hoogseizoen een tweede boot achteraan.'

Pasen

'We hebben voor het paasweekend de volledige capaciteit. Maar het is net zoals met de trein of een vliegtuig. Daar kunnen ook niet meer mensen mee als die vol is. Nogmaals: te druk kan het niet zijn, want wij gaan niet boven het maximaal aantal toegestane passagiers', zegt van Langen.

In de onderstaande reportage is te zien dat het afgelopen zomer ook druk was op de boot naar Schiermonnikoog

