Wisselende reacties op zelftesten op scholen; 'Heeft het wel zin?'

'We zijn lekker aan het lesgeven, het is bijna weer normaal eigenlijk.' Meester Roeland Bosch van BS de Kronkelaar in Wagenborgen wil zo min mogelijk met corona bezig zijn op school. Dat lukt ook. 'We houden ons goed aan de bubbel van de klas; we hebben aparte pauzes en dat soort dingen. Verder gaat het ontspannen hier.'

Meester Pieter Boers van de Sint Nicolaasschool in Haren sluit zich daarbij aan. De klassen zijn gescheiden en 'verder in de dagelijkse praktijk is het als vanouds en zoals het hoort.'

Juf Linde Cleveringa van ODBS Abt Emo in Westeremden is zich elke dag bewust van het risico. 'Als ik naast een kind zit bij het lezen denk ik wel: ik zit weer te dichtbij. Maar afstand houden tot de kinderen is echt niet haalbaar.' Toch voelt ze zichzelf fijn voor de klas, 'maar ik ben ook geen risicogroep'.

Aantal besmettingen op scholen wisselt nogal

De drie scholen hebben tot nog toe weinig met corona van doen gehad, hoewel Pieter Boers zelf onlangs wel besmet raakte. 'Ik was niet ziek, dus heb mijn klas thuisonderwijs gegeven en ze hebben nog een invaller gehad.' Vermoedelijk liep Boers de besmetting buiten school op, want geen enkele leerling of leerkracht testte verder positief. 'Ik ben tot nog toe de enige.'

Een rondgang onder Groningse scholen geeft een wisselend beeld. Op dit moment heeft stichting Quadraten (met 35 scholen in Noordenveld en Westerkwartier) twaalf klassen thuis zitten. Ook de meeste van de negentien scholen van Marenland hebben al wel een klas naar huis moeten sturen. Bij Primenius zijn vooral scholen in Drenthe getroffen; in Groningen gaat het beter.

Opron (zestien basisscholen in Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam) heeft tot nog toe vier klassen in quarantaine gehad. Dat lijkt niet veel, maar bestuurder Marieke Andreae plaatst wel een kanttekening: een klas gaat alleen in quarantaine als er een positieve test is en niet alle ouders laten testen.'

Zelftesten voor leerkrachten, zinvol?

Ondertussen werkt het kabinet aan het beschikbaar maken van zelftesten voor leerkrachten. Vanaf half april kunnen zij twee keer per week zelf thuis een wattenstaafje in de neus doen om te controleren of ze geen corona hebben. Op die manier moeten besmettingen zo snel worden opgespoord dat uitbraken niet plaatsvinden.

'Als het helpt dan ga ik er wel in mee' Roeland Bosch

Primenius ziet niks in dat testen zonder klachten, vertelt bestuurder Bejanne Hobert. 'We willen leerkrachten zoveel mogelijk ruimte geven voor hun eigen inzicht.' Toch koopt Primenius zelftesten in, nog voordat het kabinet het heeft geregeld. Leerkrachten die nog geen echte klachten hebben, maar wel twijfelen kunnen ze gebruiken, bijvoorbeeld als ze op maandagmorgen wakker worden met een vage keelpijn.

'Het is bedoeld om leraren dan zelfvertrouwen te geven. Ook willen we ze gebruiken voor externen die de school in komen, zodat we bijvoorbeeld weer meer stagiaires kunnen toelaten.'

Meester Roeland Bosch heeft zijn twijfels bij de kabinetsplannen. 'Heeft het wel zin, want dat test je zonder verschijnselen. Al die tijd is juist gezegd dat je moet testen als je symptomen hebt.' Toch zal hij het waarschijnlijk wel doen, want 'als het helpt dan ga ik er wel in mee.' Pieter Boers is nog kritischer. 'Als onze demissionair premier zegt dat testen zonder klachten geen zin heeft, dan zie ik geen enkele noodzaak om het wel te doen.'

Linde Cleveringa ziet er wel wat in. 'Het lijkt me heel fijn. Dan heb je toch even zekerheid dat er niks aan de hand is. Je wordt toch aan heel veel kinderen blootgesteld.'

Ook testen voor overige onderwijsvormen

Ook op middelbare scholen moet het zelftesten een rol krijgen, voor leraren en leerlingen. Iedereen die in de buurt is geweest van iemand die later positief test, kan een zelftest doen. Is de test positief, dan moeten ze in quarantaine. De nauwe contacten van iemand die positief test moeten gewoon nog naar de GGD voor een test, net als nu.

Op de Groningse middelbare scholen lijkt het naar huis sturen van klassen overigens minder snel aan de orde dan op basisscholen. Dat komt ook door de richtlijnen; leerlingen moeten onderling afstand van elkaar houden. In quarantaine hoeven alleen mensen die langer dan een kwartier binnen die anderhalve meter zijn gekomen en dat komt dus minder voor.

Op dit moment zit de Internationale Schakelklas van RSG Ter Apel thuis, omdat leerlingen lang samen in een lokaal zaten en iemand achteraf besmet bleek. Winkler Prins stuurde sinds de heropening op 1 maart één keer een klas naar huis; het Hogeland College in Warffum had maar één positieve leerling.

'Dan zou ik alleen de leerkrachten doen in risicogroepen' Linde Cleveringa

Voor het hoger onderwijs (hbo en universiteit) heeft het kabinet bedacht dat alle studenten vanaf 26 april weer minstens een dag per week naar school moeten kunnen. Op die dag kunnen ze dan eerst een zelftest doen, zodat ze weten dat ze coronavrij zijn. Ook voor het mbo komen zelftesten beschikbaar.

'Leerkrachten sneller vaccineren'

Ondertussen wil de Algemene Onderwijsbond dat leerkrachten voorrang krijgen in de vaccinatie. Van meester Roeland Bosch hoeft dat niet. 'Elke doelgroep vindt zichzelf belangrijk. Ik ben aan de beurt, wanneer ik aan de beurt ben.' Pieter Boers van de Sint Nicolaasschool: 'Als wij voorrang moeten krijgen dan zijn er ook nog wel andere groepen die dat moeten.' Ook juf Linde Cleveringa vindt het niet nodig. 'Dan zou ik alleen de leerkrachten doen in risicogroepen.'

