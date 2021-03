Ondernemers Westerhaven vegen eigen straatje schoon

'Met deze voorjaarsschoonmaak willen we laten zien dat we gezamenlijk de schouders eronder zetten en klaar zijn om binnenkort weer meer klanten te mogen ontvangen', zegt ondernemer Henk Sijtsma.

De actie van de ondernemers is een samenwerking met de Gemeente Reinigingsdienst en Nederland Schoon.

Geweldig om te doen

'We moesten even iedereen enthousiast krijgen, maar nu ze er allemaal zijn vinden ze het geweldig om te doen,' vertelt Sijtsma. 'Dit is ook een positieve manier om elkaar op te peppen om het nog even vol te houden.'

Rommel op de Westerhaven (Foto: RTV Noord)

Onbegonnen werk

Ondernemer Sander Barneveld schraapt kauwgom van de tegels af.

'Het is een beetje onbegonnen werk', moppert hij. 'Er ligt zóveel. En als je al ergens geweest bent en je loopt er langs, dan zie je ineens nog meer kauwgom. Ik doe wat ik kan, maar alles gaat niet lukken.'

Schoner en groener

Naast dat de Westerhaven straks wat schoner is, mag het ook wel wat groener, vindt Sijtsma. 'Er komt straks een boom midden op het plein. Er mogen ook meer plantenbakken komen, zodat er meer gezelligheid komt op de Westerhaven.'

Schoonmaken op de Westerhaven (Foto: RTV Noord)

'We houden de moed erin'

Sijtsma denkt dat dit niet de laatste keer was dat de ondernemers samen losgaan.

'We gaan dit zeker vaker doen om de moed erin te houden, voordat we straks weer open kunnen. En dat we in een mooie en schone omgeving los kunnen.'