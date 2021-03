Waterschap vangt bever bij de stad Groningen

Woensdagmorgen zat het dier in de kooi en inmiddels is de bever uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa in Westerwolde.

'We zijn bijna een maand naar hem op zoek geweest, maar woensdagmorgen bij het krieken van de dag zat hij in de kooi', vertelt woordvoerder Arjan Heugens van waterschap Hunze en Aa's.

Bever kwam te dicht bij de rode zone

De bever kwam te dicht bij de stad Groningen en moest worden verplaatst. Bijna een maand geleden zijn er kooien geplaatst, maar de bever liet zich niet zomaar vangen. Het waterschap wilde voorkomen dat de bever richting het Eemskanaal trok en zich daar ging vestigen. Het Eemskanaal is in het Groningse Beverbeheerplan een rode zone. Daar worden geen bevers geduld.

Direct na de vangst is de kooi met bever naar het oosten van de provincie Groningen gebracht. De exacte plaats houdt het waterschap geheim, zodat het beestje rust krijgt. Wel is duidelijk dat de bever is uitgezet in het stroomgebied van de Ruiten Aa.

