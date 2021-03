Zeehond Freddie Mercury is dood na aanval door hond

Dierenartsen hebben zeehond Freddie Mercury laten inslapen. Het dier groeide vorig jaar op in Zeehondencentrum Pieterburen. Zondag lag hij te zonnen langs de rivier de Theems in Engeland, toen hij werd aangevallen door een loslopende hond.

'We zijn behoorlijk geschrokken en geëmotioneerd', zegt Emmy Venema van het Zeehondencentrum. Volgens haar zat Freddie in de harten van veel medewerkers. In Pieterburen hangt een foto van het dier.

Met veel moeite konden omstanders zondag de hond van Freddie af trekken. Door de beet raakte zijn flipper gebroken en ontwricht. Omdat opereren niet kon en het dier veel pijn had, besloten dierenartsen van het South Essex Wildlife Hospital hem uit zijn lijden te verlossen.

Freddie was een pechvogel

Freddie was niet bepaald voor het geluk geboren. In zijn korte leven raakte hij meerdere keren in de problemen. Allereerst werd hij te vroeg geboren en vervolgens verlaten door zijn moeder. In mei vorig jaar was hij de eerste opgevangen pup van het seizoen. Hij was erg klein.

Na zijn vrijlating eind augustus zwierf hij rond. Maar het ging vaak mis. Zo werd hij opgenomen in Frankrijk met een mogelijke longworminfectie. Vorige maand had hij een vishaak ingeslikt toen hij vis at in de Theems. 'Ik denk dat het gewoon domme pech is', zegt Venema.

Omringd door popartiesten

De zeehond was genoemd naar de Britse zanger Freddie Mercury van de band Queen. Veel zeehonden die afgelopen zomer in Pieterburen zijn opgevangen, kregen de naam van een popartiest. Zo groeide Freddie op samen met de zeehonden Prince, Shakira en Whitney Houston.

Queen heeft sowieso een bijzondere band met zeehonden. Het nummer 'It's a beautiful day' van de band werd jarenlang gebruikt in reclamespotjes voor de toenmalige Zeehondencrèche.