Circus Renz slaakt noodkreet: 'We houden het niet langer vol'

'Het maakt me heel verdrietig. Als ik de spullen allemaal zie staan, raakt dat me erg.'

Geen inkomen

Het lukt de circuszoon amper om positief te blijven. 'Op dit moment hebben we helemaal geen inkomen’, vertelt Bernard. 'In het begin hebben we van Duitsland wel geld gekregen, maar dat is op. We zijn afhankelijk van liefdadigheid.'

Circusseizoen

De circusexploitanten willen niets liever dan weer opengaan. 'We waren anders op dit moment al aan het draaien. Dan waren we met ongeveer dertig mensen op pad', vertelt Bernard. 'We kunnen nu geen kant op.'

Steeds minder hoop

'Je moet positief blijven, maar hoe langer het duurt, hoe minder hoop je hebt. Het licht aan het einde van de tunnel wordt minder. We houden het niet langer vol.'

