Verzoekjes gevraagd voor Platenparadijs: 'Het wordt een traditie'

RTV Noord en in het bijzonder Café Martini staat tweede paasdag (5 april) weer in het teken van het Platenparadijs, waarbij louter ouderwetse grammofoonplaten worden gedraaid. 'Van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds', zegt een enthousiaste presentator Eric Bats.

'Wat we gaan doen, laat zich natuurlijk raden', zegt Bats, die samen met Hans Waalkens presenteert. 'We trekken weer al onze vinylplaten uit de kast en die gaan we de hele dag draaien.'

Steeds meer Groninger artiesten

Het leuke is, vindt Bats, dat veel Groninger artiesten hun platen tegenwoordig (opnieuw) uitbrengen op het aloude vinyl. 'We hebben elpees gehad van Marlene Bakker, Jan Henk de Groot, Swinder, Davine, maar bijvoorbeeld ook van The Vices en Them Dirty Dimes. Die kunnen we dus ook allemaal draaien, net als natuurlijk de klassiekers uit de jaren 70 en vooral 80.'

Steeds meer jongeren bezwijken voor de charmes van de ouderwetse grammofoonplaat. Mooi om te zien Eric Bats

Bats juicht die ontwikkeling van terug naar het vinyl van harte toe. 'Je hebt iets tastbaars in handen en vaak is de hoes al een kunstwerk op zich. Voor vijftigers en zestigers is dat logisch, maar ook steeds meer jongeren bezwijken voor de charmes van de ouderwetse grammofoonplaat. Mooi om te zien.'

Zesde of zevende editie

Bats begon met het Platenparadijs in 2015. 'Al heette het toen nog Zwarte Zaterdag. Toen draaiden we op een middag alleen maar vinyl. Dat vonden wij en ook de luisteraars toen zo leuk, dat we dachten: hier moeten we een traditie van maken. Dit zal dus de zesde of zevende editie worden.'

Verzoekjes

Bats en Waalkens hebben hun playlist al grotendeels klaar, maar roepen de luisteraars niettemin op verzoekjes in te dienen. Dan kan hier, op een speciale pagina.