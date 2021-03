Omgebouwde Ecolution ligt weer in het water: 'Er gaat een kriebel door je heen'

'Er gaat een kriebel door je heen', zegt directeur Albert Keizer van scheepswerf Next Generation Shipyards als de nieuwe motoren draaien. Keizer is ook woordvoerder van WadDuurzaam, de eigenaar van de Ecolution. 'Normaal had je een zwaar motorgebrom gehoord. Nu hoor je alleen het schroefwater. Geweldig!'

De ombouw van het schip is een pilot. De Ecolution is het vlaggenschip van de Noord-Nederlandse ambitie om dé waterstofregio van Europa te worden. Het zeilschip stond al bekend als duurzaam, maar er zaten dieselmotoren in.

Regelgeving is uitdaging

'We willen graag ervaring opdoen', legt Keizer uit. Allereerst was het een technische uitdaging om een waterstofmotor in te bouwen. Daarnaast moet het worden goedgekeurd. 'Dat is ook een grote uitdaging. Je moet de veiligheid kunnen aantonen. En je moet de maatschappij laten zien dat het werkt en dat het bruikbaar is.'

De Ecolution is bijna klaar om het water in te gaan (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Garnalenkotter op waterstof?

Volgens Keizer is dit de eerste stap in een nieuw tijdperk. Er wordt gekeken of een dergelijke waterstofmodule ook in een rondvaartboot en in een garnalenkotter gaat.

De Ecolution moet nog even wachten voordat hij kan uitvaren. Eind april worden de zeilen geplaatst. Begin mei wordt er gevaren.

