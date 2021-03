Taxidienst Uber slaat vleugels uit naar Groningen

Er is concurrentie op komst voor de Groninger taxibedrijven: taxiplatform Uber gaat op woensdag 14 april van start in de Stad en de directe omgeving.

Vanaf die datum kunnen Stadjers via de app van het bedrijf een taxi bestellen en betalen. Het gaat om de dienst UberX, waarbij zelfstandige chauffeurs in contact worden gebracht met klanten. Daarvoor worden volgens het bedrijf 'comfortabele sedans' ingezet. De ritprijs staat van tevoren vast.

Elders in het land biedt Uber ook luxere taxidiensten aan, bijvoorbeeld met een elektrische auto, maar deze komen vooralsnog niet naar Groningen.

Uitbreiding naar Groningen

Uber rijdt tot op heden vooral in en rond Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Buiten de Randstad zit het bedrijf in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch. Nu waagt het Amerikaanse concern ook de stap naar Groningen. Bekend terrein, want in de stad fietsen de maaltijdkoeriers van dochterbedrijf Uber Eats al enkele jaren rond.

'Theoretisch is het al langer mogelijk om in Groningen een Uber-taxi te bestellen. Als je geluk hebt, is er een chauffeur in de buurt en kun je een rit bestellen. Maar in april gaan we ook officieel naar Groningen', zegt een woordvoerder. 'Gebleken is dat de Uber-app vaak in Groningen wordt geopend, de vraag naar ritten groeit. Wij denken daarom dat er animo voor is.'

Vergunning nodig

Taxichauffeurs die ritten willen uitvoeren, kunnen zich bij Uber aanmelden. Voorwaarde is dat zij beschikken over de benodigde vergunningen. 'Werken met particulieren gebeurt niet meer', benadrukt de woordvoerder. In de beginjaren kreeg Uber forse kritiek vanuit de reguliere taxibranche, die vond dat Uber 'snorders' (illegale taxichauffeurs zonder licenties) inzette.

Hoeveel chauffeurs zich al hebben aangemeld voor Uber Groningen, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Chauffeurs en taxibedrijven kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. We verwachten in de komende weken een toename van het aantal chauffeurs te zien.'

Uber zegt straks overal in de stad Groningen beschikbaar te zijn. 'Of je ook een taxi kunt bestellen in plaatsen rondom de stad, hangt af van de nabijheid van een chauffeur. Die bepalen zelf wanneer, waar en hoe lang ze rijden', stelt de woordvoerder.

Uber-taxi's rijden wereldwijd

Uber werd in 2010 opgericht in San Francisco. Eind 2012 startte Uber in Amsterdam, waar ook het Europese hoofdkantoor zit. Het concern is inmiddels wereldwijd in 67 landen actief, in honderden steden.

