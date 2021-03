ESD en provincie treffen elkaar opnieuw voor de rechter

Vergund of niet?

De eerste zaak gaat over de uitstoot van de mogelijk kankerverwekkende siliciumcarbide vezels. Gedeputeerde Staten wil dat het bedrijf een nieuwe vergunning aanvraagt voor de uitstoot van de omstreden vezels. ESD wil dat niet.

Volgens de Gezondheidsraad en de GGD zijn SiC-vezels kankerverwekkend. Ze worden uitgestoten tijdens de zogeheten 'blazers' en het reguliere productieproces. Hoe groot de risico's precies zijn voor omwonenden en industrieterrein Oosterhorn is onduidelijk. De uitstoot blijft wel ruim onder de norm.

Volgens ESD is een nieuwe vergunning niet nodig, omdat de uitstoot van de vezels bij het productieproces hoort. Daar heeft het bedrijf al sinds de oprichting in 1973 een vergunning voor, zegt ESD. Daarnaast is het bedrijf bang dat de provincie een nieuwe vergunning niet zal geven, waardoor het dan met lege handen staat.

Onafhankelijke commissie: wél vergund

Het bedrijf ziet zich gesterkt in die opvatting na een oordeel van de Commissie rechtsbescherming, die onafhankelijk de provincie adviseert. De commissie stelt dat de uitstoot van de vezels wel degelijk is vergund.

Maar Gedeputeerde Staten is het niet eens met dat advies: 'Het advies is op een aantal punten helaas wat kort door de bocht', laat de provincie weten. Ook Provinciale Staten wil dat het bedrijf een vergunning aanvraagt. ESD tekent hier beroep tegen aan bij de rechter.

Mag provincie een dwangsom opleggen?

De tweede zaak volgende week dinsdag gaat over de dwangsom van maximaal 750.000 euro. Het provinciebestuur wilde deze boete in 2019 al opleggen. ESD moest de uitstoot van de vezels terugbrengen naar nul, maar dat is volgens het bedrijf niet mogelijk.

ESD vocht die boete met succes aan bij de rechter. Die oordeelde dat de dwangsom van tafel kan, als ESD een vergunning aanvraagt voor de vezeluitstoot. Het bedrijf gaf daar in eerste instantie gehoor aan, maar trok de aanvraag afgelopen september in, omdat het van mening is dat het al is vergund.

De provincie wil de boete nu weer kunnen opleggen. Daar hoopt ESD via de rechter opnieuw een stokje voor te steken.

De laatste grote blazer bij ESD in maart vorig jaar (Foto: Bruce Dee)

Sinds juli geen blazers meer

Terwijl het diepgaande juridische conflict speelt, heeft de provincie al wel gewerkt aan een set nieuwe voorschriften om de uitstoot van de vezels en andere gevaarlijke stoffen te voorkomen of te minimaliseren.

ESD heeft daaraan meegewerkt en kan zich vinden in die aanvullende regels, maar wel op de voorwaarde dat er geen nieuwe vergunning aangevraagd hoeft te worden voor de SiC-vezels. Het bedrijf heeft een plan opgesteld met verbetermaatregelen.

Ondertussen heeft ESD al verschillende maatregelen genomen om de uitstoot van de vezels en andere stoffen te voorkomen. Mede daardoor is het aantal blazers drastisch teruggelopen: van 52 in 2019 naar zes in 2020. Sinds juli vorig jaar zijn er geen blazers meer.

De aanvullende voorschriften van de provincie hebben inmiddels bijna zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden kunnen alleen woensdag nog een zienswijze indienen.

Wat maakt ESD?

ESD produceert siliciumcarbide, een zeer harde verbinding die onder andere in schuurpapier en dieselroetfilters zit. Het bedrijf is één van de grootste siliciumcarbide-producenten ter wereld.

