Orion zet Lycurgus op scherp in cruciale week: ‘Onze mentaliteit is beter’

‘Ik denk dat wij een veel betere teamspirit hebben en harder knokken voor een overwinning’, zo liet Pim Kamps vanuit Orion weten in de wekelijkse RTV Noord-podcast Kleedkamer Noord. De Groningers hebben plaatsing voor de best-of-five finale serie niet meer in eigen hand, na de 3-2 nederlaag tegen Orion, dat nu twee punten meer heeft in de kampioenspoule.

De huidige Orion-coach, Joris Marcelis, viert de titel in 2019 als speler (Foto: JK Beeld)

‘Vreemde tactiek Lycurgus’

Kamps is met Orion nog altijd de regerend landskampioen, nadat hij in 2019 met zijn ploeg op miraculeuze wijze Lycurgus versloeg in MartiniPlaza. Dit seizoen is hij verantwoordelijk voor de technische zaken bij de club uit Doetinchem. Toch trainde hij het afgelopen seizoen wel mee bij zijn club, voor het geval de ploeg in nood zou komen. In het eerst duel van de kampioenspoule, tegen Lycurgus, bleek zijn inbreng nodig, vanwege de blessure van libero Rob Jorna.

‘Ik ben niet iemand die snel zenuwachtig is, maar ik dacht wel, ondanks mijn zelfverzekerdheid: Durf ik dit wel aan? En toen dacht ik: Ja, dat ga ik doen. En het ging verrassend goed. Ook omdat om één of andere vreemde reden de tactiek bij Lycurgus niet was om alles op mij te serveren. Dat heeft ons toen geen windeieren gelegd’, aldus Kamps.

Lycurgus-coach Arjan Taaij windt zich op na de wedstrijd (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

'Grote onzin, calimerogedrag'

Lycurgus-coach Arjan Taaij zei het afgelopen weekend na de vijfsetter tegen Orion nog dat hij zich bestolen voelde door de arbitrage. Hij beweerde daarbij ook dat ze dat bij Orion net zo gezien zouden hebben.

‘Ik vind het grote onzin dat Lycurgus benadeeld zou zijn', reageert Pim Kamps. 'We hebben allemaal punten tegen gehad in de wedstrijd. En dan zullen ze bij Lycurgus zeggen dat het gaat om het moment waarop dat gebeurt. Maar we stonden toen gelijk, dus ze hebben daarna nog alle kansen gehad.' Waarna Kamps de concurrent nog even extra prikkelt: 'Ik vind dit dus calimerogedrag.'

‘Veel betere mentaliteit’

‘In iedere sport heb je de factor geluk en pech, en degene die daar het beste mee omgaat, die wint uiteindelijk de wedstrijd', vervolgt Kamps. 'De veerkracht die je dan toont, en de mentaliteit die je dan als spelers laat zien, dat zegt heel veel. En ik denk dat we daar bij Orion gewoon veel beter in zijn.'

Lycurgus stond in de vijfde set met 6-10 voor. Dan kun je je vooral bestolen voelen door je eigen spelers Pim Kamps - Orion

'Dat onderdeel wordt extra belangrijk als er druk op wedstrijden komt te zitten. Dat zie je nu en dat zag je twee jaar geleden. Ik bedoel, als je vijf matchpoints krijgt en je maakt er niet eentje, dan moet je echt naar jezelf kijken. En dat vond ik zaterdag ook. Ze stonden met 6-10 voor in de vijfde set, een verschil van vier punten in een set die tot vijftien gaat. Ja, dan kun je je bestolen voelen, maar je kunt je vooral bestolen voelen door je eigen spelers, denk ik dan, omdat ze het niet af weten te maken', aldus Kamps.

De spelers van Lycurgus zitten (en liggen) er verslagen bij (Foto: Karel-Jan Buurke/RTV Noord)

Spelers in quarantaine bij Dynamo

Aan Kamps ook de vraag of het nog te redden valt bij Lycurgus? 'Zolang je dit soort teksten hebt niet', is zijn eerste antwoord. 'Ik vind het typerend dat hij (Arjan Taaij, red.) daar zo op ingaat. Dat zou ik anders hebben gedaan als ik trainer van zo’n team was. Maar als zij van Dynamo winnen met 3-0 en wij doen dat niet, dan staan zij in de finale hè', zo is Kamps ook voorzichtig.

'Dynamo heeft ook spelers die in quarantaine moeten. Ik weet dat de wedstrijd afgelopen weekend niet doorging en dat er nu heel veel onduidelijkheid is over wie er wel of niet bij is woensdag. Er waren mensen die in quarantaine moesten.'

'Spelen alsof het je laatste kans is'

'Ik weet dat de wedstrijd doorgaat, maar wie er bij zijn, geen idee. Maar als je je daarmee bezig gaat houden, dan haal je de focus weer weg bij jezelf. Voor je het weet, dan ga je jezelf rijk rekenen en dan verlies je weer dat stukje vechtersmentaliteit, dus je moet daar gewoon niet naar kijken en op jezelf focussen. Je moet spelen alsof het je laatste kans is.'

Als je dat niet doet, dan snij je jezelf in de vingers, zegt kamps. 'Dat is waar Lycurgus ook mee de fout in is gegaan. En daar denk ik dat het verschil in zit.'

Programma

Lycurgus speelt woensdagavond om 20.00 uur thuis tegen Sliedrecht Sport. Orion speelt gelijktijdig in Apeldoorn tegen Dynamo. Zaterdag is de laatste speelronde in de kampioenspoule. Dan speelt Orion om 14.00 uur in Sliedrecht en Lycurgus om 20.00 uur in eigen huis tegen Dynamo.

