Vanaf oktober betaald parkeren in stadswijken Helpman en Coendersborg

Het is de start van een periode van twee jaar waarin steeds meer wijken betaald parkeren krijgen.

Gebied verdubbelt

Het gebied waarin mensen straks moeten betalen verdubbelt ongeveer ten opzichte van de huidige situatie. Bewoners zouden daar volgens de wethouder om vragen: 'We krijgen mails, telefoontjes en handtekeningenacties met de vraag of we het betaald parkeren kunnen invoeren.'

Meer ruimte voor bewoners

'Mensen zien het als noodzaak, omdat het steeds drukker wordt in hun straat', zegt Broeksma. 'Forensen kiezen nu vaak voor een gratis parkeerplek, maar we willen juist graag dat zij hun auto op een P+R-plek zetten en daarna met de fiets of de bus de stad in gaan.'

Op die manier moet er meer ruimte overblijven voor de bewoners, denkt het stadsbestuur.

Waterbedeffect

Om een waterbedeffect te voorkomen voert de gemeente het betaald parkeren de komende tijd in meerdere wijken in. Toch zijn niet alle wijken aan de beurt: Vinkhuizen ontspringt de dans voorlopig bijvoorbeeld.

Toch kan dat in de toekomst veranderen: 'We staan klaar. Als het waterbedeffect ervoor zorgt dat het daar drukker wordt, dan staan we klaar om ook in Vinkhuizen maatregelen te nemen', zegt Broeksma.

50 euro per jaar voor banken en speelplekken

Bewoners van de wijken waar straks betaald parkeren wordt ingevoerd zijn vijftig euro per jaar kwijt aan een vergunning.

Eerst was het de bedoeling dat dat bedrag 75 euro zou zijn, maar de wethouder is tot inkeer gekomen omdat in een deel van de wijken waar nu nog geen betaald parkeren geldt 'niet de mensen met de hoogste inkomens wonen'.

De opbrengsten van de parkeervergunningen vloeien na aftrek van de gemaakte kosten terug naar de wijken zelf, stelt de wethouder. 'Er kunnen bijvoorbeeld bankjes en speelplekken van worden gebouwd, of bomen en groen van worden geplaatst.'

Kritiek van het CDA

Op de plannen van Broeksma is kritiek van het CDA: die partij betwijfeld of de meeste Stadjers ervoor openstaan om te betalen voor hun parkeerplek. Daarom is die partij een enquête gestart.

