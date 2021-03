Wethouder Diks: 'Zin over ouders in armoede die hele dag op bank liggen, is afgrijselijk'

Wethouder Isabelle Diks (GroenLinks) van de gemeente Groningen is door het stof gegaan vanwege een uitspraak in een interview over armoedebestrijding. Diks noemt haar eigen woorden 'afgrijselijk' en 'heel naar geformuleerd'.

In het interview spreekt Diks over armoede die van generatie op generatie wordt doorgegeven. 'Een kind dat in armoede opgroeit, ziet bijvoorbeeld niet dat de ouders elke dag naar hun werk gaan. Dan kun je ook denken: Goh, als je thuis op de bank ligt krijg je je geld ook wel', zei ze.

Verkeerde keelgat

De suggestie dat mensen in armoede alleen maar op de bank liggen, schoot coalitiegenoot PvdA in de gemeenteraad van Groningen in het verkeerde keelgat. 'Erg stigmatiserend en beschadigend', zei raadslid Jan Pieter Loopstra er afgelopen maandag over.

'Niet zo bedoeld'

De zin was 'natuurlijk niet zo bedoeld', zegt Diks nu. 'Wat we wel bedoelden is dat, wanneer je in armoede leeft, je soms in een situatie van moedeloosheid belandt, dat je murw wordt. Het kan een situatie van overleven worden en het is ontzettend moeilijk om je daar aan te ontworstelen.'

'Op die manier heb ik dit willen presenteren', zegt Diks. 'Maar het is een hopeloze zin, daar ben ik het enorm mee eens.'

Binnen tien tot vijftien jaar geen armoede meer

De PvdA had verder vragen over de haalbaarheid van Diks' doel om de armoede in de stad Groningen in tien tot vijftien jaar uit te roeien.

'Dat is inderdaad heel ambitieus', zegt de wethouder erover, 'maar dat willen we ook zijn. We willen armoede uitbannen, daar maken we een radicaal plan voor.'

